У Зеленского прокомментировали информацию о "согласии" Украины на "демилитаризованную" зону

Слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о якобы "согласии" официального Киева на создание буферной зоны в Донецкой области были искажены, сообщил в комментарии журналистам советник президента Дмитрий Литвин. Он сказал, что издание Le Monde, которое первым опубликовало эту новость, привело некорректный перевод и подачу.

Донецкая область. Фото: из открытых источников

Михаил Подоляк, по словам Дмитрия Литвина, сказал, что можно обсуждать разные вещи, но вопрос заключается в деталях. Однако согласие может выражать только украинский народ или высшая политическая власть.

"Согласилась ли Украина или не согласилась — может решаться только на самом высоком политическом уровне или народом Украины, вчера президент об этом сказал журналистам", — говорится в комментарии Дмитрия Литвина.

