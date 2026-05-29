У Зеленського немає жодного шансу: у Раді спрогнозували майбутнє України

Кречмаровская Наталия
В Україні п'ятий рік триває жорстка та кровопролитна війна. Україна зазнала багато втрат — і в демографічному, і в економічному плані.
Володимир Зеленський.
Народний депутат Олексій Гончаренко поділився своїм баченням, що далі буде з Україною. За його словами, рано чи пізно буде кінець війни, і підкреслив, сподівається, що якомога швидше.
На його думку, після цього буде багато розслідувань, багато питань.
Народний депутат підкреслив, що Україна впала сильно, “нам дуже боляче і нам дуже багато чого треба змінити та країну відродити”. Однак, за словами Гончаренка, він вірить, що це відбудеться.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в українському медіаполі, після зустрічі президента України Володимира Зеленського з народними депутатами, з'явилася інформація, що прогнозується завершення гарячої фази війни до листопада 2026 року, а також — про підготовку продовжувати війну ще 2-3 роки. У президента інформацію про підготовку до тривалої війни спростували. Однак в Раді зазначають, що це реальний сценарій.