У Зеленського немає жодного шансу: у Раді спрогнозували майбутнє України

В Україні п'ятий рік триває жорстка та кровопролитна війна. Україна зазнала багато втрат — і в демографічному, і в економічному плані.

Народний депутат Олексій Гончаренко поділився своїм баченням, що далі буде з Україною. За його словами, рано чи пізно буде кінець війни, і підкреслив, сподівається, що якомога швидше.

“Думаю, що після цього будуть вибори. Я думаю, що на цих у виборах Володимира Зеленського немає жодного шансу. І найкращий для нього був би шлях навіть не балотуватися”, — зазначив нардеп.

На його думку, після цього буде багато розслідувань, багато питань.

“І я думаю, що після цього Україна має змінитися і почати по камінчику відбудовуватися та і відтворюватись. Ми дуже-дуже сильно впали. Ми встояли, слава Богу, держава збереглась. І це завдяки українському народу. Зеленський зробив свій внесок тим, що він не втік. Це правда. Але, чесно кажучи, навіть варіант, що чоловік дорослий просто втікає і кидає свою країну, це вже якась така крайній ступінь… ницості”, — пояснив політик.

Народний депутат підкреслив, що Україна впала сильно, “нам дуже боляче і нам дуже багато чого треба змінити та країну відродити”. Однак, за словами Гончаренка, він вірить, що це відбудеться.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в українському медіаполі, після зустрічі президента України Володимира Зеленського з народними депутатами, з'явилася інформація, що прогнозується завершення гарячої фази війни до листопада 2026 року, а також — про підготовку продовжувати війну ще 2-3 роки. У президента інформацію про підготовку до тривалої війни спростували. Однак в Раді зазначають, що це реальний сценарій.