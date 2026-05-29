У Зеленского нет никакого шанса: в Раде спрогнозировали будущее Украины

В Украине пятый год идет жесткая и кровопролитная война. Украина понесла много потерь – и в демографическом, и в экономическом плане.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко поделился своим видением, что дальше будет с Украиной. По его словам, рано или поздно будет конец войны, и подчеркнул, надеется, что как можно скорее.

"Думаю, что после этого будут выборы. Я думаю, что на этих выборах у Владимира Зеленского нет ни малейшего шанса. И лучший для него был бы путь даже не баллотироваться", — отметил нардеп.

По его мнению, после этого последует много расследований, много вопросов.

"И я думаю, что после этого Украина должна измениться и начать по камушку восстанавливаться и воспроизводиться. Мы очень-очень сильно упали. Мы устояли, слава Богу, государство сохранилось. И это благодаря украинскому народу. Зеленский внес свой вклад тем, что он не убежал. Это правда. Но, честно говоря, даже вариант, что мужчина взрослый просто убегает и бросает свою страну, это уже какая-то крайняя степень… низости”, — объяснил политик.

Народный депутат подчеркнул, что Украина упала сильно, "нам очень больно и нам очень многое нужно изменить и страну возродить". Однако, по словам Гончаренко, он верит, что это произойдет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в украинском медиаполе, после встречи президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами, появилась информация, что прогнозируется завершение горячей фазы войны до ноября 2026 года, а также — о подготовке продолжать войну еще 2-3 года. У президента информацию о подготовке к продолжительной войне опровергли. Однако в Раде отмечают, что это реальный сценарий.