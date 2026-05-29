У Зеленского нет никакого шанса: в Раде спрогнозировали будущее Украины

Кречмаровская Наталия
В Украине пятый год идет жесткая и кровопролитная война. Украина понесла много потерь – и в демографическом, и в экономическом плане.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко поделился своим видением, что дальше будет с Украиной. По его словам, рано или поздно будет конец войны, и подчеркнул, надеется, что как можно скорее.
По его мнению, после этого последует много расследований, много вопросов.
Народный депутат подчеркнул, что Украина упала сильно, "нам очень больно и нам очень многое нужно изменить и страну возродить". Однако, по словам Гончаренко, он верит, что это произойдет.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в украинском медиаполе, после встречи президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами, появилась информация, что прогнозируется завершение горячей фазы войны до ноября 2026 года, а также — о подготовке продолжать войну еще 2-3 года. У президента информацию о подготовке к продолжительной войне опровергли. Однако в Раде отмечают, что это реальный сценарий.