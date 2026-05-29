У Раді шокували прогнозом: скільки триватиме війна в Україні

В українському медіаполі, після зустрічі президента України Володимира Зеленського з народними депутатами, з'явилася інформація, що прогнозується завершення гарячої фази війни до листопада 2026 року, а також — про підготовку продовжувати війну ще 2-3 роки. У президента інформацію про підготовку до тривалої війни спростували. Однак в Раді зазначають, що це реальний сценарій.

Народний депутат Руслан Горбенко розповів, що Зеленський на зустрічі зі “слугами народу”, орієнтував на те, що треба готуватися і надалі відстоювати незалежність України.

“А що стосується якихось там припущень, це можливо тільки якесь там повітряне перемир'я. Я думаю, це максимум, на що можуть завдяки нашим Збройним силам України очікувати українці. Крапка. Решта дійсно 2-3 роки. І план війни, який підготував міністр оборони Михайло Федоров, якраз відповідає тому, що і та допомога, яка планується і вже надається і планується надаватись Україні, вона передбачає, що війна буде як мінімум до кінця 2027 року”, — пояснив народний депутат.

За словами політика, Київ — це умовний тил для ЗСУ. І для того, щоб відчули якусь фазу припинення вогню, пояснив парламентар, це точно повинно бути повітряне перемир'я.

“Те, що нам доповів міністр оборони, засоби для досягнення цієї мети в України протягом 6 місяців будуть. Чи зможуть наші Збройні сили разом з партнерами от встигнути в такий лаг по часу? Супер. Якщо ні, я думаю, там це буде там не шість місяців, дев'ять місяців. Але в принципі до кінця року більш-менш можна розраховувати на повітряне перемир'я", — пояснив він.

