В Раде шокировали прогнозом: сколько будет продолжаться война в Украине

В украинском медиаполе, после встречи президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами, появилась информация, что прогнозируется завершение горячей фазы войны до ноября 2026 года, а также о подготовке продолжать войну еще 2-3 года. У президента информацию о подготовке к продолжительной войне опровергли. Однако в Раде отмечают, что это реальный сценарий.

Народный депутат Руслан Горбенко рассказал, что Зеленский на встрече со "слугами народа", ориентировал на то, что нужно готовиться и дальше отстаивать независимость Украины.

"А что касается каких-то предположений, это возможно только какое-то там воздушное перемирие. Я думаю, это максимум, чего могут благодаря нашим Вооруженным силам Украины ожидать украинцы. Точка. Остальное действительно 2-3 года. И план войны, который подготовил министр обороны Михаил Федоров, как раз отвечает тому, что и та помощь, которая планируется и уже предоставляется и планируется предоставляться Украине, предусматривает, что война будет как минимум до конца 2027 года”, — пояснил народный депутат.

По словам политика, Киев – это условный тыл для ВСУ. И для того, чтобы почувствовали какую-то фазу прекращения огня, объяснил парламентарий, это должно быть воздушное перемирие.

"То, что нам доложил министр обороны, средства для достижения этой цели в Украине в течение 6 месяцев будут. Смогут ли наши Вооруженные силы вместе с партнерами вот успеть в такой лаг по времени? Супер. Если нет, я думаю, там это будет там не шесть месяцев, девять месяцев. Но в принципе до конца года более-менее можно рассчитывать на воздушное перемирие", – пояснил он.

