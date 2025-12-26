logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Зеленського назвали країни, які можуть відправити війська в Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

У Зеленського назвали країни, які можуть відправити війська в Україну

Радник Офісу президента назвав серед потенційних учасників миротворчої місії Францію, Німеччину, Туреччину та Велику Британію

26 грудня 2025, 00:50
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Після завершення війни РФ проти України низка держав розглядає можливість направлення своїх миротворчих підрозділів на українську територію. 

У Зеленського назвали країни, які можуть відправити війська в Україну

Радник Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: з відкритих джерел

Серед потенційних учасників такої місії — Франція, Німеччина, Туреччина та Велика Британія. Про це в інтерв’ю Новини.LIVE заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк. 

За його словами, стримування Росії не може залишатися виключно відповідальністю України, а міжнародні партнери мають брати активну участь у формуванні системи безпеки.

"Виникає питання, хто буде фінансувати все? Хто буде присутній для того, щоб інтегрувати все в єдину систему і хто буде модерувати процеси стримування Росії? І тоді виникає питання, що тут мають бути присутні представники інших країн, які в цьому зацікавлені", – сказав Подоляк.

Окремо він звернув увагу на роль Туреччини, для якої критично важливо запобігти повторенню ситуацій, що створюють економічні та бізнес-ризики в Чорноморському регіоні. Контроль безпеки в цій акваторії, за його словами, має стратегічне значення не лише для України, а й для низки інших країн.

"Ця війна приведе до тотального переформатування європейського простору. Україна буде максимально швидко рухатися в європейському напрямку. А Європа буде переосмислювати стиль життя, в якому вони сьогодні живуть. Він буде більш аскетичний, мілітарний і антиросійський", – додав Подоляк.

Як повідомляв портал "Коментарі", під час традиційного різдвяного звернення Urbi et Orbi ("Місту і світу") Папа Римський Лев XIV закликав Росію та Україну виявити "мужність для щирого, прямого і шанобливого діалогу" для завершення війни. Понтифік зачитав послання з балкона Собору Святого Петра у Ватикані. У цей час на площі зібрались тисячі вірян і прочан.



Джерело: https://t.me/novynylive/180052
