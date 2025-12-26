У Зеленського назвали країни, які можуть відправити війська в Україну

Після завершення війни РФ проти України низка держав розглядає можливість направлення своїх миротворчих підрозділів на українську територію.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: з відкритих джерел

Серед потенційних учасників такої місії — Франція, Німеччина, Туреччина та Велика Британія. Про це в інтерв’ю Новини.LIVE заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, стримування Росії не може залишатися виключно відповідальністю України, а міжнародні партнери мають брати активну участь у формуванні системи безпеки.

"Виникає питання, хто буде фінансувати все? Хто буде присутній для того, щоб інтегрувати все в єдину систему і хто буде модерувати процеси стримування Росії? І тоді виникає питання, що тут мають бути присутні представники інших країн, які в цьому зацікавлені", – сказав Подоляк.

Окремо він звернув увагу на роль Туреччини, для якої критично важливо запобігти повторенню ситуацій, що створюють економічні та бізнес-ризики в Чорноморському регіоні. Контроль безпеки в цій акваторії, за його словами, має стратегічне значення не лише для України, а й для низки інших країн.

"Ця війна приведе до тотального переформатування європейського простору. Україна буде максимально швидко рухатися в європейському напрямку. А Європа буде переосмислювати стиль життя, в якому вони сьогодні живуть. Він буде більш аскетичний, мілітарний і антиросійський", – додав Подоляк.

