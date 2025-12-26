У Зеленского назвали страны, которые могут отправить войска в Украину

После войны РФ против Украины ряд государств рассматривает возможность направления своих миротворческих подразделений на украинскую территорию.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Среди потенциальных участников такой миссии – Франция, Германия, Турция и Великобритания. Об этом в интервью Новости.LIVE заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, сдерживание России не может оставаться исключительно ответственностью Украины, а международные партнеры должны активно участвовать в формировании системы безопасности.

"Возникает вопрос, кто будет финансировать все? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России? И тогда возникает вопрос, что здесь должны присутствовать представители других стран, которые в этом заинтересованы", – сказал Подоляк.

Отдельно он обратил внимание на роль Турции, для которой критически важно предотвратить повторение ситуаций, создающих экономические и бизнес-риски в Черноморском регионе. Контроль безопасности в этой акватории, по его словам, имеет стратегическое значение не только для Украины, но и для других стран.

"Эта война приведет к тотальному переформатированию европейского пространства. Украина будет максимально быстро двигаться в европейском направлении. А Европа будет переосмысливать стиль жизни, в которой они сегодня живут. Он будет более аскетичным, милитарным и антироссийским", – добавил Подоляк.

