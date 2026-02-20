У Зеленського накинулися на союзників через провал: яку претензію озвучено

Україна нині отримує значно більшу військову підтримку від західних партнерів, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Основна проблема полягає не в обсязі допомоги, а у несвоєчасності передачі раніше анонсованих оборонних пакетів.

Фото: з відкритих джерел

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Він наголосив, що своєчасне постачання озброєнь могла б запобігти пошкодженням енергетичної інфраструктури внаслідок влучань балістичних ракет.

"Якби ракети надходили вчасно і в достатній кількості, наша протиповітряна оборона могла б ефективніше знищувати ворожі удари", – зазначив він.

Заступник голови ОП підкреслив, що сьогодні ситуація з військовою допомогою значно краща, ніж у перші місяці та роки війни.

"Ми маємо 28 безпекових угод, у більшості з яких зафіксовані конкретні суми допомоги Україні на військові потреби протягом 10 років. Більшість партнерів дотримуються цих зобов’язань, а деякі навіть перевищують їх", – додав Жовква.

Прикладом є Німеччина: згідно з угодою, вона мала виділити 8 млрд євро, але цього року бюджет було затверджено на рівні 11,5 млрд євро, і країна чітко виконує ці зобов’язання. Окрім цього, існує співфінансування спільного виробництва військової техніки та внески до програми PURL, яка минулого року зібрала 4,8 млрд доларів.

Жовква зазначив, що вже в січні цього року Україна отримала 584 млн євро від шести країн, серед яких Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Ісландія та Латвія. За програмою PURL допомога надається саме у тих категоріях, які дійсно потрібні, а не у форматі "все підряд". Це дозволяє ефективно витрачати ресурси на захист повітряного простору та сучасну оборонну техніку, оскільки війна зараз ведеться здебільшого дронами та авіацією.

