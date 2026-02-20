logo

У Зеленского набросились на союзников из-за провала: какая претензия озвучена
У Зеленского набросились на союзников из-за провала: какая претензия озвучена

Основная проблема – задержка в снабжении объявленных оборонных пакетов

20 февраля 2026, 10:05
Украина получает значительно большую военную поддержку от западных партнеров, чем в начале полномасштабного вторжения. Основная проблема заключается не в объеме помощи, а в несвоевременности передачи ранее анонсированных оборонных пакетов.

У Зеленского набросились на союзников из-за провала: какая претензия озвучена

Об этом в интервью заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. Он подчеркнул, что своевременная поставка вооружений могла бы предотвратить повреждения энергетической инфраструктуры вследствие попаданий баллистических ракет.

"Если бы ракеты поступали вовремя и в достаточном количестве, наша противовоздушная оборона могла бы более эффективно уничтожать вражеские удары", — отметил он.

Замглавы ОП подчеркнул, что сегодня ситуация с военной помощью значительно лучше, чем в первые месяцы и годы войны.

"Мы имеем 28 сделок безопасности, в большинстве из которых зафиксированы конкретные суммы помощи Украине на военные нужды в течение 10 лет. Большинство партнеров придерживаются этих обязательств, а некоторые даже превышают их", — добавил Жовква.

Примером является Германия: согласно соглашению, она должна была выделить 8 млрд евро, но в этом году бюджет был утвержден на уровне 11,5 млрд евро, и страна четко выполняет эти обязательства. Кроме того, существует софинансирование совместного производства военной техники и взносы в программу PURL, которая в прошлом году собрала 4,8 млрд долларов.

Жовква отметил, что уже в январе этого года Украина получила 584 млн. евро от шести стран, среди которых Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Исландия и Латвия. По программе PURL помощь предоставляется именно в категориях, которые действительно нужны, а не в формате "все подряд". Это позволяет эффективно тратить ресурсы на защиту воздушного пространства и современную оборонную технику, поскольку война сейчас ведется в основном дронами и авиацией.

Как уже писали "Комментарии", в текущих переговорах по прекращению войны между Украиной и Россией появился интересный консенсус: обе стороны стремятся избежать впечатления, что они блокируют мирный процесс, чтобы не вызвать недовольство президента США Дональда Трампа.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
