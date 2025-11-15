logo_ukra

У Запорізькій області ЗСУ залишили ще один населений пункт: деталі від Сил оборони Півдня

Військових ЗСУ вивели з Нововасилівського на Запорізькому напрямку

15 листопада 2025, 13:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сили оборони Півдня повідомили про відведення українських військових з населеного пункту Нововасилівське, що у Запорізькій області.

У Запорізькій області ЗСУ залишили ще один населений пункт: деталі від Сил оборони Півдня

Наступ Росії. Фото: DeepState

Військові зауважили, що відведення військ відбулось у зв’язку з перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців.

Вказується, що бійців вивели на вигідніші для оборони позиції.

Загалом же на Запоріжжі та півдні Дніпропетровщини війська РФ не зменшують інтенсивності штурмів, артилерійських обстрілів та вогневих ударів.

Минулої доби на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках відбулось майже чотири десятки бойових зіткнень. Противник не припиняє штурмів українських позицій і спроб інфільтрації вглиб української оборони.

За минулу добу зафіксовано понад 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів. Ворожі втрати склали майже 300 осіб особового складу та 58 одиниць ОВТ, серед яких – танк, бронетехніка, артилерійські системи різних типів, легкомоторна техніка.

Тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони були змушені відступити на більш вигідні рубежі у районі села Рівнопілля у Запорізькій області. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Там розповіли, що переміщення на більш вигідні рубежі відбулося ввечері 11 листопада внаслідок "комплексного вогневого ураження" українських позицій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська окупаційна армія захопила село Степова Новоселівка Куп'янського району Харківської області. Про це йдеться у оновленому звіті моніторингового проекту DeepState.




