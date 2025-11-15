logo

В Запорожской области ВСУ оставили еще один населенный пункт: детали от Сил обороны Юга
commentss НОВОСТИ Все новости

В Запорожской области ВСУ оставили еще один населенный пункт: детали от Сил обороны Юга

Военные ВСУ вывели из Нововасиловского на Запорожском направлении

15 ноября 2025, 13:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Силы обороны Юга сообщили об отводе украинских военных из населенного пункта Нововасиловское в Запорожской области.

Наступление России. Фото: DeepState

Военные отметили, что отвод войск произошел в связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого столкновения, а также с целью сохранения жизни военнослужащих.

Указывается, что бойцов вывели на более выгодные для обороны позиции.

В целом же на Запорожье и юге Днепропетровщины войска РФ не уменьшают интенсивность штурмов, артиллерийских обстрелов и огневых ударов.

За прошедшие сутки на Александровском и Гуляйпольском направлениях произошло почти четыре десятка боевых столкновений. Противник не прекращает штурмов украинских позиций и попыток инфильтрации в глубь украинской обороны.

За прошедшие сутки зафиксировано более 350 обстрелов с использованием более 1500 боеприпасов. Вражеские потери составили около 300 человек личного состава и 58 единиц ВВТ, среди которых – танк, бронетехника, артиллерийские системы разных типов, легкомоторная техника.

Продолжаются меры блокировки вражеского продвижения и нанесение комбинированного ему огневого поражения.

Ранее сообщалось, что Силы обороны вынуждены были отступить на более выгодные рубежи в районе села Ровнополье в Запорожской области. Об этом сообщили Силы обороны юга.

Там рассказали, что перемещение на более выгодные рубежи произошло вечером 11 ноября в результате "комплексного огневого поражения" украинских позиций.

Читайте на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия захватила село Степная Новоселовка Купянского района Харьковской области. Об этом говорится в обновленном отчете мониторингового проекта DeepState.




