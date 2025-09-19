На Запоріжжі загострюється обстановка. Через постійні атаки FPV-дронами влада ухвалила рішення про будівництво антидронових тунелів. За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, їх буде десятки кілометрів.

У Запорізькій області будують тунелі: що відомо

"Через активне застосування росіянами дронів на оптоволоконному управлінні дороги за 15–20 км від фронту залишаються у зоні підвищеного ризику. Через атаки fpv останнім часом загинули щонайменше четверо цивільних.

Щоб захистити військову та цивільну логістику, у прифронтових громадах Запорізької області зводимо антидронові тунелі зі спеціальних сіток", – наголошує очільник ОВА.

За його словами, перший тестовий відрізок – 6,4 км – показав ефективність.

Нині триває будівництво десятків кілометрів. Загальна потреба – сотні кілометрів.

"Це дозволить нашим мешканцям пересуватися більш безпечно навіть у близькості до фронту", – додає очільник області.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що останні декілька тижнів, а точніше після прориву під Добропіллям, противник значно збільшив дронову активність в місті Дружківка. Під удар FPV-дронів в основному потрапляють автомобілі і байдуже які, цивільні чи військові. Про це пише український військовий кореспондент Богдан Мирошников.

За його даними, удари здійснюють дронами на радіоуправлінні. "Не сказав би, що вони себе там вільно почувають і спокійно ганяються за автівками по дорогам, скоріше зависають над містом на великій висоті (де радіогоризонт дозволяє мати стабільний сигнал) і пікірують звідти на будь-яку доступну ціль", – пише військкор.

Тому тим, хто в місті, не радять на тривалий час залишати авто на відкритому просторі, краще це робити між деревами, будинками, де його складніше помітити і вразити з великої висоти через радіогоризонт.