В Запорожье обостряется обстановка. Из-за постоянных атак FPV-дронами власти приняли решение о строительстве антидроновых туннелей. По словам начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, их будет десятки километров.

В Запорожской области строят туннели: что известно

"Из-за активного применения россиянами дронов на оптоволоконном управлении дороги в 15–20 км от фронта остаются в зоне повышенного риска. Из-за атаки fpv в последнее время погибли по меньшей мере четыре гражданских. Чтобы защитить военную и гражданскую логистику, в прифронтовых общинах Запорожской области возводим антидроновые туннели из специальных сеток", – подчеркивает глава ОВА.

По его словам, первый тестовый отрезок – 6,4 км – показал эффективность.

В настоящее время идет строительство десятков километров. Общая потребность – сотни километров.

" Это позволит нашим жителям передвигаться более безопасно даже в близости к фронту ", – добавляет глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что последние несколько недель, а точнее после прорыва под Добропольем, противник значительно увеличил дроновую активность в городе Дружковка. Под удар FPV-дронов в основном попадают автомобили и безразличны, гражданские или военные. Об этом пишет украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его данным, удары совершают дронами на радиоуправлении. "Не сказал бы, что они себя там свободно чувствуют и спокойно гоняются за автомобилями по дорогам, скорее зависают над городом на большой высоте (где радиогоризонт позволяет иметь стабильный сигнал) и пикируют оттуда на любую доступную цель", — пишет военный.

Поэтому тем, кто в городе, не советуют на длительное время оставлять машину на открытом пространстве, лучше это делать между деревьями, домами, где ее сложнее заметить и поразить с большой высоты через радиогоризонт.