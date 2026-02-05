У якому місці Путін готує новий наступ: що змінить передача Донбасу Росії

Росія не тільки не сприймає всерйоз мирні переговори, а активно використовує їх для підготовки до нового потужного наступу. Який це може бути наступ? Чи зупиниться Путін, якщо ЗСУ відійдуть з Донбасу? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Плани Путіна залишаються незмінними

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що у січні темпи просування російської окупаційної армії впали вдвічі. Проте це не свідчить про відмову Москви від агресивних планів. Навпаки, ворог використовує цей час для перегрупування, аби вже у квітні розпочати масштабну наступальну операцію.

За словами аналітика, зниження інтенсивності просування росіян зумовлене об’єктивними факторами. Головні причини – складні погодні умови та специфіка боїв у містах.

Найбільшу загрозу експерт вбачає у планах противника на весну. Наразі фіксується передислокація російських сил і засобів, що свідчить про підготовку до ескалації.

"Думаю, що ворог вже ближче до квітня готується до масштабування наступальних дій. Погодні умови зміняться, поступово почне повертатися „зеленка“. Саме до цього часу противник намагатиметься сконцентрувати максимум своїх ресурсів", — зазначив Селезньов.

За його словами, плани Путіна залишаються незмінними: повний контроль над Донецькою та Луганською областями, а також захоплення Запорізької та Херсонської областей. Однак апетити Кремля сягають далі.

Владислав Селезньов вважає, що під загрозою можуть опинитися регіони, які межують з РФ або знаходяться поблизу лінії фронту. Росіяни планують створення так званої "санітарної зони" за рахунок Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Чернігівської областей.

"Якщо росіяни вважають своєю землю Запорізької та Донецької областей, то санітарну зону противник спробує формувати на території, зокрема, Дніпропетровської області", — попередив експерт.

Реалізація цих планів напряму залежить від стійкості української оборони та наявності ресурсів. Селезньов підкреслив, що поле бою стане головним екзаменатором для амбіцій РФ.

Путін прагне використати майбутні переговори для легітимізації захоплених територій

Генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005–2010 рр.) Микола Маломуж вважає, що передача під контроль Росії територій Донецької області створить передумови для нових наступів і розширення агресії проти України. Такий крок не лише суперечитиме національним інтересам і Конституції, а й стратегічно посилить позиції ворога на інших напрямках.

Експерт наголосив, що Володимир Путін прагне використати майбутні переговори для легітимізації захоплених територій і демонстрації росіянам нібито виконання цілей так званої "СВО". Терористичні удари по енергосистемі України, за його словами, є частиною цієї стратегії тиску.

"Путін хоче в період переговорів відстоювати свої пункти і особливо показати росіянам, що він досяг цілей СВО — захоплення всього Донбасу та низки інших територій. Вони будуть ставити питання про те, щоб ми передали без бою території Донецької області й інших регіонів. Натомість вони пропонуватимуть припинення масованих атак і ударів по мирному населенню, зокрема по енергетиці. Це сьогодні стратегія Росії", — зазначив Маломуж.

Генерал попередив, що втрата укріпрайонів на Донеччині оголить фланги та відкриє ворогові шлях на Харківщину, Сумщину та Запоріжжя, де системні багатошарові фортифікації досі не збудовані належним чином.

Експерт також звернув увагу на проблему інженерних укріплень на півдні, зауваживши, що їхня недостатність може стати додатковим фактором ризику у разі розширення наступу. За його оцінкою, Росія розраховує на ситуацію, коли Україна залишить позиції там, де ворог не здатен просунутися силою, щоб згодом завдати ударів одразу з кількох напрямків.

