В каком месте Путин готовит новое наступление: что изменит передача Донбасса России

Россия не только не воспринимает всерьез мирные переговоры, а активно использует их для подготовки к новому мощному наступлению. Какое это может быть наступление? Остановится ли Путин, если ВСУ уйдут из Донбасса? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Планы Путина остаются неизменными

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что в январе темпы продвижения российской оккупационной армии упали вдвое. Однако это не свидетельствует об отказе Москвы от агрессивных планов. Напротив, враг использует это время для перегруппировки, чтобы уже в апреле приступить к масштабной наступательной операции.

По словам аналитика, снижение интенсивности продвижения россиян обусловлено объективными факторами. Главные причины – сложные погодные условия и специфика боев в городах.

Наибольшую угрозу эксперт видит в планах противника весной. В настоящее время фиксируется передислокация российских сил и средств, свидетельствующая о подготовке к эскалации.

"Думаю, что враг уже ближе к апрелю готовится к масштабированию наступательных действий. Погодные условия изменятся, постепенно начнет возвращаться зеленка. Именно до этого времени противник будет пытаться сконцентрировать максимум своих ресурсов", – отметил Селезнев.

По его словам, планы Путина остаются прежними: полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а также захват Запорожской и Херсонской областей. Однако аппетиты Кремля уходят дальше.

Владислав Селезнев считает, что под угрозой могут оказаться граничащие с РФ регионы или находящиеся вблизи линии фронта. Россияне планируют создание так называемой санитарной зоны за счет Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской областей.

"Если россияне считают своей землю Запорожской и Донецкой областей, то санитарную зону противник попытается формировать на территории, в частности, Днепропетровской области", — предупредил эксперт.

Реализация этих планов напрямую зависит от устойчивости украинской обороны и ресурсов. Селезнев подчеркнул, что поле боя станет главным экзаменатором для амбиций РФ.

Путин стремится использовать будущие переговоры для легитимизации захваченных территорий

Генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж считает, что передача под контроль России территорий Донецкой области создаст предпосылки для новых наступлений и расширения агрессии против Украины. Такой шаг будет не только противоречить национальным интересам и Конституции, но и стратегически усилит позиции врага по другим направлениям.

Эксперт подчеркнул, что Владимир Путин стремится использовать предстоящие переговоры для легитимизации захваченных территорий и демонстрации россиянам вроде бы выполнения целей так называемой "СВО". Террористические удары по энергосистеме Украины, по его словам, являются частью этой стратегии давления.

"Путин хочет в период переговоров отстаивать свои пункты и особенно показать россиянам, что он достиг целей СВО — захвата всего Донбасса и ряда других территорий. Они будут ставить вопрос о том, чтобы мы передали без боя территории Донецкой области и других регионов. Зато они будут предлагать прекращение массированных атак и ударов по мирному населению, в частности", — отметил Маломуж.

Генерал предупредил, что потеря укрепрайонов в Донецкой области обнажит фланги и откроет врагу путь на Харьковщину, Сумщину и Запорожье, где системные многослойные фортификации до сих пор не построены должным образом.

Эксперт также обратил внимание на проблему инженерных укреплений на юге, отметив, что их недостаточность может стать дополнительным фактором риска при расширении наступления. По его оценке, Россия рассчитывает на ситуацию, когда Украина покинет позиции там, где враг не способен продвинуться силой, чтобы впоследствии нанести удары сразу по нескольким направлениям.

