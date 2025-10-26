У ВР запропонували несподівану альтернативу "бусифікації"

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко запропонував альтернативний варіант замість "бусифіації". За його словами, замість невмотивованих українців, до війська можна залучити вмотивованих іноземних військових.

Іноземні військові. Фото з відкритих джерел

Олексій Гончаренко у Telegram розповів, що допоміг привести п’ять громадян Перу, які можуть допомагати українським солдатам на війні проти Росії.

"Допоміг привезти 5 перуанців для штурмових військ! Сьогодні зустріли першу групу перуанських морпіхів, які мають величезний досвід та були навчені американськими морпіхами. Усі ці солдати будуть служити у ЗСУ на бойових посадах у штурмових бригадах та допомагати нашим воїнам бити ворога", — пише Гончаренко.

Народний депутат вважає, що практика залучення іноземних військових може стати альтернативою "бусифікації" в Україні. За його словами, за 5-7 тисяч доларів Україна може отримати професійного солдата з іншої країни, замість мобілізованого та невмотивованого українця.

"Ось і альтернатива бусифікації! Україна витрачає 5-7 тисяч доларів на одного бусифікованого, і отримує невмотиваного солдата.Ці солдати з Перу знають, куди вони приїхали, навіщо вони приїхали, а їх найм коштує значно менше ніж 5-7 тисяч доларів. Треба воювати не за останнього українця, а за кожного українці", — додав Гончаренко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Гончаренко був одним єдиним депутатом, який проголосував проти продовження мобілізації в Україні.

Також "Коментарі" писали, що смерті українців на війні стають можливістю для мігрантів знайти роботу в Україні.