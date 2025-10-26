У ВР запропонували несподівану альтернативу "бусифікації"

Рубрики
Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко запропонував альтернативний варіант замість "бусифіації". За його словами, замість невмотивованих українців, до війська можна залучити вмотивованих іноземних військових.
Іноземні військові. Фото з відкритих джерел
Олексій Гончаренко у Telegram розповів, що допоміг привести п’ять громадян Перу, які можуть допомагати українським солдатам на війні проти Росії.
Народний депутат вважає, що практика залучення іноземних військових може стати альтернативою "бусифікації" в Україні. За його словами, за 5-7 тисяч доларів Україна може отримати професійного солдата з іншої країни, замість мобілізованого та невмотивованого українця.
