В ВР предложили неожиданную альтернативу "бусификации"

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко предложил альтернативный вариант вместо "бусификации". По его словам, вместо немотивированных украинцев в армию можно привлечь мотивированных иностранных военных.

Иностранные военные. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в Telegram рассказал, что помог привести пять граждан Перу, которые могут помогать украинским солдатам на войне против России.

"Помог привезти 5 перуанцев для штурмовых войск! Сегодня встретили первую группу перуанских морпехов, обладающих огромным опытом и обученных американскими морпехами. Все эти солдаты будут служить в ВСУ на боевых должностях в штурмовых бригадах и помогать нашим воинам бить врага", — пишет Гончаренко.

Народный депутат считает, что практика привлечения иностранных военных может стать альтернативой "бусификации" в Украине. По его словам, за 5-7 тысяч долларов Украина может получить профессионального солдата из другой страны вместо мобилизованного и немотивированного украинца.

"Вот и альтернатива бусификации! Украина тратит 5-7 тысяч долларов на одного бусифицированного, и получает немотивированного солдата. Эти солдаты из Перу знают, куда они приехали, зачем они приехали, а их найм стоит значительно меньше 5-7 тысяч долларов. Надо воевать не за последнего украинца, а за каждого украинца", – добавил Гончаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гончаренко был одним единственным депутатом, проголосовавшим против продолжения мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали, что смерти украинцев на войне становятся возможностью для мигрантов найти работу в Украине.