В ВР предложили неожиданную альтернативу "бусификации"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко предложил альтернативный вариант вместо "бусификации". По его словам, вместо немотивированных украинцев в армию можно привлечь мотивированных иностранных военных.
Иностранные военные. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко в Telegram рассказал, что помог привести пять граждан Перу, которые могут помогать украинским солдатам на войне против России.
Народный депутат считает, что практика привлечения иностранных военных может стать альтернативой "бусификации" в Украине. По его словам, за 5-7 тысяч долларов Украина может получить профессионального солдата из другой страны вместо мобилизованного и немотивированного украинца.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гончаренко был одним единственным депутатом, проголосовавшим против продолжения мобилизации в Украине.
Также "Комментарии" писали, что смерти украинцев на войне становятся возможностью для мигрантов найти работу в Украине.