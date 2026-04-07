«У ворога є чому повчитися»: офіцер ЗСУ Мирослав Гай про фінансовий стимул та ізраїльські методи мобілізації

Офіцер ЗСУ та відомий волонтер Мирослав Гай висловив думку, що фінансова мотивація є критично важливим чинником у сучасній війні, навіть якщо вона не є єдиним стимулом. На його переконання, Україна має аналізувати методи ворога, який використовує значні виплати за підписання першого контракту, та адаптувати їх під власні потреби, залучаючи не лише молодь, а й досвідчених фахівців.

Мирослав Гай.

Військовий звернув увагу на те, що нинішні програми підтримки орієнтовані на категорію 18–25 років, хоча держава потребує і більш зрілих кадрів.

"А в мене завжди було питання, а чим гірше, наприклад, 35-ти або 45-ти річний фахівець, який має декілька освіт... який вже народив дітей. І він, наприклад, залюбки певно захотів би отримати цей мільйон, щоб віддати його на спадок своїм дітям, своїй родині, а самому піти служити", — зауважив Мирослав Гай.

Офіцер додав, що Україні варто поєднувати ізраїльський досвід та ефективні світові практики, щоб посилити військо.

"Ми маємо, я думаю, і брати ізраїльські методи підходу, і все ж таки дивитися, що ворог теж, на жаль, у нього буває чому повчитися і, можливо, щось підгледіти, що ефективно працює в сучасному світі", — підкреслив він.

Дискусія про мотивацію розгортається на тлі складної ситуації з комплектуванням війська. За інформацією Михайла Федорова, яку він озвучив для видання The Independent, в Україні зараз налічується близько 2 мільйонів осіб, які уникають мобілізації. Крім того, з початку повномасштабного вторгнення було відкрито приблизно 290 тисяч справ щодо самовільного залишення частин (СЗЧ).

