«У врага есть чему поучиться»: офицер ВСУ Мирослав Гай о финансовом стимуле и израильских методах мобилизации

Недилько Ксения
Офицер ВСУ и известный волонтер Мирослав Гай выразил мнение, что финансовая мотивация является критически важным фактором в современной войне, даже если она не единственный стимул. По его убеждению, Украина должна анализировать методы врага, использующего значительные выплаты за подписание первого контракта, и адаптировать их под свои нужды, привлекая не только молодежь, но и опытных специалистов.
Мирослав Гай. Фото: коллаж портала "Комментарии"
Военный обратил внимание на то, что нынешние программы поддержки ориентированы на категорию 18–25 лет, хотя государство нуждается и в более зрелых кадрах.
Офицер добавил, что Украине следует совмещать израильский опыт и эффективные мировые практики, чтобы усилить войско.
Дискуссия о мотивации разворачивается на фоне сложной ситуации с комплектованием войск. По информации Михаила Федорова, которую он озвучил для издания The Independent, в Украине сейчас насчитывается около 2 миллионов человек, избегающих мобилизации. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения было открыто около 290 тысяч дел по самовольному уходу из частей (СЗЧ).
Отметим, портал "Комментарии" писал, что народная депутат Марьяна Безуглая выступила с резкой критикой системы территориальных центров комплектования (ТЦК) и высшего военного руководства. Комментируя случаи нападений на работников военкоматов, она подчеркнула, что любое насилие есть преступление, однако сама структура ТЦК в нынешнем виде должна исчезнуть.