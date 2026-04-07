«У врага есть чему поучиться»: офицер ВСУ Мирослав Гай о финансовом стимуле и израильских методах мобилизации

Офицер ВСУ и известный волонтер Мирослав Гай выразил мнение, что финансовая мотивация является критически важным фактором в современной войне, даже если она не единственный стимул. По его убеждению, Украина должна анализировать методы врага, использующего значительные выплаты за подписание первого контракта, и адаптировать их под свои нужды, привлекая не только молодежь, но и опытных специалистов.

Военный обратил внимание на то, что нынешние программы поддержки ориентированы на категорию 18–25 лет, хотя государство нуждается и в более зрелых кадрах.

"А у меня всегда был вопрос, а чем хуже, например, 35-ти или 45-ти летний специалист, имеющий несколько образований... уже родивший детей. И он, например, охотно наверняка захотел бы получить этот миллион, чтобы отдать его в наследство своим детям, своей семье, а самому пойти служить", — заметил Мирослав Гай.

Офицер добавил, что Украине следует совмещать израильский опыт и эффективные мировые практики, чтобы усилить войско.

"Мы должны, я думаю, и брать израильские методы подхода, и все же смотреть, что враг тоже, к сожалению, у него бывает чему поучиться и, возможно, что-то подсмотреть, эффективно работающий в современном мире", — подчеркнул он.

Дискуссия о мотивации разворачивается на фоне сложной ситуации с комплектованием войск. По информации Михаила Федорова, которую он озвучил для издания The Independent, в Украине сейчас насчитывается около 2 миллионов человек, избегающих мобилизации. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения было открыто около 290 тысяч дел по самовольному уходу из частей (СЗЧ).

Отметим, портал "Комментарии" писал, что народная депутат Марьяна Безуглая выступила с резкой критикой системы территориальных центров комплектования (ТЦК) и высшего военного руководства. Комментируя случаи нападений на работников военкоматов, она подчеркнула, что любое насилие есть преступление, однако сама структура ТЦК в нынешнем виде должна исчезнуть.