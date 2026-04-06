Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Скандали «Ліквідувати ТЦК та звільнити Сирського»: Мар'яна Безугла зробила жорстку заяву про корупцію в мобілізації
«Ліквідувати ТЦК та звільнити Сирського»: Мар’яна Безугла зробила жорстку заяву про корупцію в мобілізації

Реформа через ліквідацію: нардепка вимагає кримінальних справ проти Сирського та кадровика Горбача

6 квітня 2026, 21:34
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народна депутатка Мар’яна Безугла виступила з різкою критикою системи територіальних центрів комплектування (ТЦК) та вищого військового керівництва. Коментуючи випадки нападів на працівників військкоматів, вона підкреслила, що будь-яке насильство є злочином, проте сама структура ТЦК у нинішньому вигляді має зникнути.

Мар'яна Безугла та Олександр Сирський

На думку депутатки, ТЦК повністю дискредитували Збройні сили.

"ТЦК нереформовані, корумповані, дискредитують ЗСУ і мають бути ліквідовані, а їхні функції розподілені", — переконана Безугла.

Вона вважає, що відповідальність за стан системи несуть Головнокомандувач Олександр Сирський та головний кадровик ЗСУ Роман Горбач, які роками вибудовували цю вертикаль.

Безугла прямо називає чинну систему корупційною схемою: "Це все одна вертикаль та одне злочинне угруповання, яке має бути ліквідоване".
Вона закликала правоохоронців розпочати розслідування щодо дій вищого командування, а не лише окремих рядових працівників.

Окремо нардепка пояснила свій термін "ТЦКшник", протиставляючи його справжнім воїнам на фронті. За її словами, статус військового втрачається, якщо людина стає частиною системи поборів.

"Я спеціально називаю "ТЦКшник", бо це не воїн і не ЗСУ... Якщо ти терпиш культуру і береш гроші, ти ТЦКшник", — підсумувала вона.

Депутатка наполягає, що ДБР та інші органи мають змінити фокус і розслідувати поводження з людьми під час мобілізації, починаючи з найвищих кабінетів.

Зауважимо, нардепка Безугла вже не вперше публічно конфліктує з Головнокомандувачем ЗСУ. Відомо, що вона подала позов до суду на Олександра Сирського.



