«Ліквідувати ТЦК та звільнити Сирського»: Мар’яна Безугла зробила жорстку заяву про корупцію в мобілізації

Недилько Ксения
Народна депутатка Мар’яна Безугла виступила з різкою критикою системи територіальних центрів комплектування (ТЦК) та вищого військового керівництва. Коментуючи випадки нападів на працівників військкоматів, вона підкреслила, що будь-яке насильство є злочином, проте сама структура ТЦК у нинішньому вигляді має зникнути.
Мар'яна Безугла та Олександр Сирський
На думку депутатки, ТЦК повністю дискредитували Збройні сили.
Вона вважає, що відповідальність за стан системи несуть Головнокомандувач Олександр Сирський та головний кадровик ЗСУ Роман Горбач, які роками вибудовували цю вертикаль.
Окремо нардепка пояснила свій термін "ТЦКшник", протиставляючи його справжнім воїнам на фронті. За її словами, статус військового втрачається, якщо людина стає частиною системи поборів.
Депутатка наполягає, що ДБР та інші органи мають змінити фокус і розслідувати поводження з людьми під час мобілізації, починаючи з найвищих кабінетів.
Зауважимо, нардепка Безугла вже не вперше публічно конфліктує з Головнокомандувачем ЗСУ. Відомо, що вона подала позов до суду на Олександра Сирського.