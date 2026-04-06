Главная Новости Общество Скандалы «Ликвидировать ТЦК и уволить Сырского»: Марьяна Безуглая сделала жесткое заявление о коррупции в мобилизации
«Ликвидировать ТЦК и уволить Сырского»: Марьяна Безуглая сделала жесткое заявление о коррупции в мобилизации

Реформа по ликвидации: нардепка требует уголовных дел против Сырского и кадровика Горбача

6 апреля 2026, 21:34
Недилько Ксения

Народный депутат Марьяна Безуглая выступила с резкой критикой системы территориальных центров комплектования (ТЦК) и высшего военного руководства. Комментируя случаи нападений на работников военкоматов, она подчеркнула, что любое насилие есть преступление, однако сама структура ТЦК в нынешнем виде должна исчезнуть.

Марьяна Безуглая и Александр Сырский

По мнению депутата, ТЦК полностью дискредитировали Вооруженные силы.

"ТЦК нереформированы, коррумпированы, дискредитируют ВСУ и должны быть ликвидированы, а их функции распределены", — убеждена Безуглая.

Она считает, что ответственность за состояние системы несут Главнокомандующий Александр Сырский и главный кадровик ВСУ Роман Горбач, годами выстраивавшие эту вертикаль.

Безуглая прямо называет действующую систему коррупционной схемой: "Это все одна вертикаль и одна преступная группировка, которая должна быть ликвидирована".
Она призвала правоохранителей начать расследование действий высшего командования, а не только отдельных рядовых работников.

Отдельно нардепка объяснила свой термин "ТЦКшник", противопоставляя его настоящим воинам на фронте. По ее словам, статус военного теряется, если человек становится частью системы поборов.

"Я специально называю "ТЦКшник", потому что это не воин и не ВСУ... Если ты терпишь культуру и берешь деньги, ты ТЦКшник", — подытожила она.

Депутат настаивает, что ГБР и другие органы должны изменить фокус и расследовать обращение с людьми во время мобилизации, начиная с самых высоких кабинетов.

Заметим, нардепка Безуглая уже не в первый раз публично конфликтует с Главнокомандующим ВСУ. Известно, что она подала иск в суд Александру Сырскому.



