«Ликвидировать ТЦК и уволить Сырского»: Марьяна Безуглая сделала жесткое заявление о коррупции в мобилизации

Недилько Ксения
Народный депутат Марьяна Безуглая выступила с резкой критикой системы территориальных центров комплектования (ТЦК) и высшего военного руководства. Комментируя случаи нападений на работников военкоматов, она подчеркнула, что любое насилие есть преступление, однако сама структура ТЦК в нынешнем виде должна исчезнуть.
Марьяна Безуглая и Александр Сырский
По мнению депутата, ТЦК полностью дискредитировали Вооруженные силы.
Она считает, что ответственность за состояние системы несут Главнокомандующий Александр Сырский и главный кадровик ВСУ Роман Горбач, годами выстраивавшие эту вертикаль.
Отдельно нардепка объяснила свой термин "ТЦКшник", противопоставляя его настоящим воинам на фронте. По ее словам, статус военного теряется, если человек становится частью системы поборов.
Депутат настаивает, что ГБР и другие органы должны изменить фокус и расследовать обращение с людьми во время мобилизации, начиная с самых высоких кабинетов.
Заметим, нардепка Безуглая уже не в первый раз публично конфликтует с Главнокомандующим ВСУ. Известно, что она подала иск в суд Александру Сырскому.