У Вашингтоні панікують через неминучість фіаско Росії: експерт приголомшив інсайдом про цинічний план Трампа



















Посилення дипломатичної активності США навколо російсько-української війни може пояснюватися не лише бажанням Вашингтону домогтися припинення бойових дій. Одним із факторів може бути занепокоєння американської сторони через можливе неконтрольоване ослаблення Росії та наслідки такого розвитку подій. Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній.

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Коментуючи останні поїздки американських представників до Москви та Києва, експерт звернув увагу, що спроби домовлятися про майбутнє війни без безпосередньої участі України не дають необхідного результату. За його словами, Київ зберігає здатність чинити опір Росії та посилювати тиск на неї, зокрема ударами по об'єктах на російській території.

"Вони були поставлені в становище, що були змушені приїжджати, тому що, як виявилося, поїздки до Москви, поїдання чебуреків та інших речей — це не центр ухвалення рішень у Києві. Без Києва ти нічого вирішити не зможеш. Без зустрічі із Зеленським ти нічого вирішити не зможеш?", — підкреслив політолог.

Загородній припускає, що ще одним мотивом активізації американської дипломатії може бути ситуація всередині самої РФ. На його думку, Вашингтон остерігається сценарію різкого та неконтрольованого послаблення Росії, оскільки він здатний створити нові геополітичні проблеми.

"Що непокоїть американців? Росія валиться. Росія валиться, і їм страшно, тому що вони не хочуть втрачати таку країну. І тому вони бігають дедалі активніше, намагаючись зупинити колапс Росії", — зазначив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія наразі не має достатньої кількості військ для проведення масштабного наступу на півночі України. Більше того, підготовку великого угруповання противника неможливо було б приховати — ознаки майбутньої операції стали б помітними за кілька місяців. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.