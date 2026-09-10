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В Вашингтоне паникуют из-за неизбежности фиаско России: эксперт ошеломил инсайдом о циничном плане Трампа

Политтехнолог Тарас Загородний предположил, что активизация дипломатии США может быть связана со страхом Вашингтона перед неконтролируемым ослаблением России

10 сентября 2026, 09:05
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Клименко Елена








Ужесточение дипломатической активности США вокруг российско-украинской войны может объясняться не только желанием Вашингтона добиться прекращения боевых действий. Одним из факторов может быть беспокойство американской стороны из-за возможного неконтролируемого ослабления России и последствий такого развития событий. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний.

В Вашингтоне паникуют из-за неизбежности фиаско России: эксперт ошеломил инсайдом о циничном плане Трампа

Фото: из открытых источников

Комментируя последние поездки американских представителей в Москву и Киев, эксперт обратил внимание, что попытки договариваться о будущем войны без непосредственного участия Украины не дают необходимого результата. По его словам, Киев сохраняет способность сопротивляться России и усиливать давление на нее, в том числе ударами по объектам на российской территории.

"Они были поставлены в положение, вынужденное приезжать, потому что, как оказалось, поездки в Москву, поедание чебуреков и других вещей — это не центр принятия решений в Киеве. Без Киева ты ничего решить не сможешь. Без встречи с Зеленским ты ничего решить не сможешь ? ", – подчеркнул политолог.

Загородний предполагает, что еще одним мотивом активизации американской дипломатии может стать ситуация внутри самой РФ. По его мнению, Вашингтон опасается сценария резкого и неконтролируемого ослабления России, поскольку способен создать новые геополитические проблемы.

"Что беспокоит американцев? Россия рушится. Россия рушится, и им страшно, потому что они не хотят терять такую страну. И потому они бегают все активнее, пытаясь остановить коллапс России", – отметил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что у России пока нет достаточного количества войск для проведения масштабного наступления на севере Украины. Более того, подготовку большой группировки противника невозможно было бы скрыть — признаки предстоящей операции стали бы заметны через несколько месяцев. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9v57hcjQP4o
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