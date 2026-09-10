Це буде лише мінімум: експерт попередив про небезпечий сигнал для Києва з РФ

Росія наразі не має достатньої кількості військ для проведення масштабного наступу на півночі України. Більше того, підготовку великого угруповання противника неможливо було б приховати — ознаки майбутньої операції стали б помітними за кілька місяців. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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За його словами, для серйозного прориву недостатньо просто перекинути до кордону додаткові підрозділи. Російській армії довелося б сформувати повноцінне угруповання, забезпечити його технікою, боєприпасами та логістикою, а потім розгорнути в наступальні порядки.

"Поки не буде там достатнього армійського з'єднання, це не просто якихось людей туди нагнати. Має бути армійське з'єднання, яке повинно розгорнутися в наступальні позиції — не оборонні, а саме наступальні. Це буде видно за кілька місяців", — наголосив експерт.

Світан стверджує, що зараз таких приготувань біля північних кордонів України не спостерігається. Це стосується як білоруського, так і брянського напрямків. Тому говорити про безпосередню підготовку масштабного російського наступу, за його оцінкою, підстав немає.

"Це як мінімум тільки підготовка цього майданчика. Цих підготовчих заходів зараз взагалі немає ніде на цьому напрямку — ні на білоруському, ні на брянському. Тому жителів Чернігівської області в цьому сенсі треба заспокоїти", — каже він.

Водночас експерт не відкидає активізації росіян безпосередньо біля кордону. Йдеться про локальні операції та спроби створення невеликих плацдармів, подібних до тих, які противник намагався формувати на окремих ділянках у Сумській та Харківській областях. Однак такі дії, наголошує Світан, не означатимуть початку масштабного походу на Київ.

"Бойові дії там, за великим рахунком, можуть початися. Але якого рівня? Прифронтові — приблизно як у районі Сум. Це максимум на глибину кількох кілометрів, не більше. Тому нічого небезпечного по півночі нашої країни на цей момент точно немає", — зазначив Роман Світан.

Портал "Коментарі" вже писав, що можливе енергетичне перемир’я між Україною та Росією може виявитися вигідним Кремлю, якщо його не поєднають із відкриттям українських портів у Чорному морі. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко, коментуючи переговори після візитів американських представників до Києва та Москви.