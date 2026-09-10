Это будет только минимум: эксперт предупредил об опасном сигнале для Киева из РФ

У России пока нет достаточного количества войск для проведения масштабного наступления на севере Украины. Более того, подготовку большой группировки противника невозможно было бы скрыть — признаки предстоящей операции стали бы заметны через несколько месяцев. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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По его словам, для серьезного прорыва недостаточно просто перебросить в границу дополнительные подразделения. Русской армии пришлось бы сформировать полноценную группировку, снабдить ее техникой, боеприпасами и логистикой, а затем развернуть в наступательные порядки.

"Пока не будет там достаточного армейского соединения, это не просто каких-то людей туда настичь. Должно быть армейское соединение, которое должно развернуться в наступательные позиции — не оборонительные, а именно наступательные. Это будет видно через несколько месяцев", — подчеркнул эксперт.

Свитан утверждает, что сейчас таких приготовлений у северных границ Украины не наблюдается. Это касается как белорусского, так и брянского направлений. Поэтому говорить о непосредственной подготовке масштабного российского наступления, по его оценке, нет оснований.

"Это как минимум только подготовка этой площадки. Этих подготовительных мер сейчас вообще нет нигде на этом направлении — ни на белорусском, ни на брянском. Поэтому жителей Черниговской области в этом смысле нужно успокоить", — говорит он.

В то же время эксперт не исключает активизации россиян непосредственно у границы. Речь идет о локальных операциях и попытках создания небольших плацдармов, подобных тем, которые противник пытался формировать на отдельных участках в Сумской и Харьковской областях. Однако такие действия, отмечает Свитан, не будут означать начала масштабного похода на Киев.

"Боевые действия там, по большому счету, могут начаться. Но какого уровня? Прифронтовые — примерно как в районе Сум. Это максимум на глубину нескольких километров, не больше. Поэтому ничего опасного по северу нашей страны сейчас точно нет", — отметил Роман Свитан.

Портал "Комментарии" уже писал , что возможное энергетическое перемирие между Украиной и Россией может оказаться выгодным Кремлю, если его не соединят с открытием украинских портов в Черном море. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко, комментируя переговоры после визитов американских представителей в Киев и Москву.