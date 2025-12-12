У Туреччині зробили екстрену заяву щодо удару РФ по цивільному судну на Одещині

У Туреччині відреагували на російську атаку по цивільному судну в Чорноморську на Одещині.

РФ вдарила по турецькому судну в Чорноморську. Фото: з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ країни висловило занепокоєння через удар по судну турецької компанії, яке було пошкоджене в українському порту. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС Туреччини.

У відомстві наголосили, що атака РФ на порт Чорноморськ 12 грудня, в результаті якої було пошкоджено іноземне судно, що належить турецькій компанії, "свідчить про обґрунтованість наших раніше висловлених занепокоєнь щодо поширення війни, що триває в нашому регіоні, на Чорне море, а також на безпеку та свободу судноплавства".

В МЗС Туреччини заявили, що, за попередньою інформацією, внаслідок нападу не постраждав жоден турецький громадянин. Водночас Генеральне консульство Туреччини в Одесі відстежує ситуацію та надає необхідну допомогу турецьким громадянам.

"Ми ще раз наголошуємо на важливості якнайшвидшого припинення війни між Росією та Україною та нагадуємо про необхідність ухвалення домовленості, спрямованої на запобігання ескалації в Чорному морі шляхом призупинення атак, що становлять загрозу безпеці навігації та спрямовані на енергетичну і портову інфраструктуру сторін", — додали в МЗС Туреччини.

Як повідомляв портал "Коментарі", в Одесі після звуків вибухів загорілося судно. Інцидент стався під час повітряної тривоги, яка тривала понад годину. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі одна людина зазнала травм. Дані про загибель людей відсутні. Також, за наявною інформацією, витоків або забруднення повітря хімічними речовинами не зафіксовано.