Главная Новости Общество Война с Россией В Турции сделали экстренное заявление относительно удара РФ по гражданскому судну в Одесской области
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции сделали экстренное заявление относительно удара РФ по гражданскому судну в Одесской области

В МИД Турции заявили, что в результате нападения не пострадал ни один турецкий гражданин

12 декабря 2025, 22:24
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Турции отреагировали на российскую атаку по гражданскому судну в Черноморске в Одесской области.

В Турции сделали экстренное заявление относительно удара РФ по гражданскому судну в Одесской области

РФ ударила по турецкому судну в Черноморске. Фото: из открытых источников

Министерство иностранных дел страны выразило обеспокоенность из-за удара по судну турецкой компании, которое было повреждено в украинском порту. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Турции.

В ведомстве подчеркнули, что атака РФ на порт Черноморск 12 декабря, в результате которой было повреждено принадлежащее турецкой компании иностранное судно, "свидетельствует об обоснованности наших ранее высказанных обеспокоений по поводу распространения войны, продолжающейся в нашем регионе, на Черное море, а также на безопасность и свободу судоходства".

В МИД Турции заявили, что, по предварительной информации, в результате нападения не пострадал ни один турецкий гражданин. В то же время Генеральное консульство Турции в Одессе отслеживает ситуацию и оказывает необходимую помощь турецким гражданам.

"Мы еще раз подчеркиваем важность скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной и напоминаем о необходимости принятия договоренности, направленной на предотвращение эскалации в Черном море путем приостановки атак, представляющих угрозу безопасности навигации и направленных на энергетическую и портовую инфраструктуру сторон", — добавили в МИД Турции. 

Как сообщал портал "Комментарии", в Одессе после звуков взрывов загорелось судно. Инцидент произошел во время воздушной тревоги, которая длилась более часа. По предварительной информации, в результате пожара один человек получил травмы. Данные о гибели людей отсутствуют. Также, по имеющейся информации, утечки или загрязнение воздуха химическими веществами не зафиксированы.



Источник: https://www.mfa.gov.tr/no_-250_-ukrayna-nin-chornomorsk-limani-na-yonelik-duzenlenen-saldiri-hk.tr.mfa
