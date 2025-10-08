logo_ukra

У трьох населених пунктах оголошено примусову евакуацію
У трьох населених пунктах оголошено примусову евакуацію

На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей — у трьох населених пунктах Краматорської громади триває виїзд родин

8 жовтня 2025, 21:25
Автор:
Ткачова Марія

Влада продовжує примусову евакуацію дітей із прифронтових районів Донеччини, де зберігається висока небезпека через постійні обстріли. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, наразі евакуація триває в межах трьох громад — Криворізької, Дружківської та Краматорської.

У трьох населених пунктах оголошено примусову евакуацію

Примусова евакуація на Донеччині

Станом на сьогодні на цих територіях залишаються 1 163 дитини, з них:

• у Криворізькій громаді — 5 дітей,

• у Дружківській громаді — 1 155 дітей.

До переліку населених пунктів, де запроваджено новий етап примусової евакуації, додали ще три населені пункти Краматорської громади.

- у Краматорську (колишнє селище Новоселівка) наразі проживають 2 дитини,

- у Василівській Пустоші — 1 дитина,

- у Семенівці дітей уже немає.

Військові адміністрації наголошують, що евакуація є обов’язковою й проводиться задля збереження життя неповнолітніх. Родини, які виїжджають, отримують тимчасове житло, соціальну допомогу та психологічну підтримку.

За словами чиновників, ситуація на лінії фронту залишається вкрай небезпечною, і тому влада закликає батьків не чекати останнього моменту та погоджуватися на евакуацію добровільно.

Джерело: https://freeradio.com.ua/u-trokh-naselenykh-punktakh-kramatorskoi-hromady-zaprovadyly-prymusovu-evakuatsiiu-ditei-skilky-zalyshaietsia-vyvezty-zahalom/
