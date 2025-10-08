У трьох населених пунктах оголошено примусову евакуацію

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Влада продовжує примусову евакуацію дітей із прифронтових районів Донеччини, де зберігається висока небезпека через постійні обстріли. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, наразі евакуація триває в межах трьох громад — Криворізької, Дружківської та Краматорської.
Примусова евакуація на Донеччині
Станом на сьогодні на цих територіях залишаються 1 163 дитини, з них:
• у Криворізькій громаді — 5 дітей,
• у Дружківській громаді — 1 155 дітей.
До переліку населених пунктів, де запроваджено новий етап примусової евакуації, додали ще три населені пункти Краматорської громади.
- у Краматорську (колишнє селище Новоселівка) наразі проживають 2 дитини,
- у Василівській Пустоші — 1 дитина,
- у Семенівці дітей уже немає.
Військові адміністрації наголошують, що евакуація є обов’язковою й проводиться задля збереження життя неповнолітніх. Родини, які виїжджають, отримують тимчасове житло, соціальну допомогу та психологічну підтримку.
За словами чиновників, ситуація на лінії фронту залишається вкрай небезпечною, і тому влада закликає батьків не чекати останнього моменту та погоджуватися на евакуацію добровільно.