В трех населенных пунктах объявлена принудительная эвакуация

Власти продолжают принудительную эвакуацию детей из прифронтовых районов Донбасса, где сохраняется высокая опасность из-за постоянных обстрелов. Как сообщили в областной военной администрации, эвакуация продолжается в пределах трех общин — Криворожской, Дружковской и Краматорской.

Принудительная эвакуация в Донецкой области

На сегодняшний день на этих территориях остаются 1 163 ребенка, из них:

• в Криворожском обществе — 5 детей,

• в Дружковской общине – 1 155 детей.

В список населенных пунктов, где введен новый этап принудительной эвакуации, добавили еще три населенных пункта Краматорского общества.



- в Краматорске (бывший поселок Новоселовка) проживают 2 ребенка,



- в Васильевской Пустоше — 1 ребенок,



– в Семеновке детей уже нет.

Военные администрации подчеркивают, что эвакуация обязательна и проводится для сохранения жизни несовершеннолетних. Выезжающие семьи получают временное жилье, социальную помощь и психологическую поддержку.



По словам чиновников, ситуация на линии фронта остается крайне опасной, и поэтому власти призывают родителей не ждать последнего момента и соглашаться эвакуировать добровольно.



