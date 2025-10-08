В трех населенных пунктах объявлена принудительная эвакуация

Рубрики
Власти продолжают принудительную эвакуацию детей из прифронтовых районов Донбасса, где сохраняется высокая опасность из-за постоянных обстрелов. Как сообщили в областной военной администрации, эвакуация продолжается в пределах трех общин — Криворожской, Дружковской и Краматорской.
Принудительная эвакуация в Донецкой области
На сегодняшний день на этих территориях остаются 1 163 ребенка, из них:
• в Криворожском обществе — 5 детей,
• в Дружковской общине – 1 155 детей.
В список населенных пунктов, где введен новый этап принудительной эвакуации, добавили еще три населенных пункта Краматорского общества.
- в Краматорске (бывший поселок Новоселовка) проживают 2 ребенка,
- в Васильевской Пустоше — 1 ребенок,
– в Семеновке детей уже нет.
Военные администрации подчеркивают, что эвакуация обязательна и проводится для сохранения жизни несовершеннолетних. Выезжающие семьи получают временное жилье, социальную помощь и психологическую поддержку.
По словам чиновников, ситуация на линии фронта остается крайне опасной, и поэтому власти призывают родителей не ждать последнего момента и соглашаться эвакуировать добровольно.