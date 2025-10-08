logo

Главная Новости Общество Война с Россией В трех населенных пунктах объявлена принудительная эвакуация
commentss НОВОСТИ Все новости

В трех населенных пунктах объявлена принудительная эвакуация

В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации детей — в трех населенных пунктах Краматорской общины продолжается выезд семей

8 октября 2025, 21:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Власти продолжают принудительную эвакуацию детей из прифронтовых районов Донбасса, где сохраняется высокая опасность из-за постоянных обстрелов. Как сообщили в областной военной администрации, эвакуация продолжается в пределах трех общин — Криворожской, Дружковской и Краматорской.

В трех населенных пунктах объявлена принудительная эвакуация

Принудительная эвакуация в Донецкой области

На сегодняшний день на этих территориях остаются 1 163 ребенка, из них:

в Криворожском обществе — 5 детей,

• в Дружковской общине – 1 155 детей.

В список населенных пунктов, где введен новый этап принудительной эвакуации, добавили еще три населенных пункта Краматорского общества.

- в Краматорске (бывший поселок Новоселовка) проживают 2 ребенка,

- в Васильевской Пустоше — 1 ребенок,

– в Семеновке детей уже нет.

Военные администрации подчеркивают, что эвакуация обязательна и проводится для сохранения жизни несовершеннолетних. Выезжающие семьи получают временное жилье, социальную помощь и психологическую поддержку.

По словам чиновников, ситуация на линии фронта остается крайне опасной, и поэтому власти призывают родителей не ждать последнего момента и соглашаться эвакуировать добровольно.

Источник: https://freeradio.com.ua/u-trokh-naselenykh-punktakh-kramatorskoi-hromady-zaprovadyly-prymusovu-evakuatsiiu-ditei-skilky-zalyshaietsia-vyvezty-zahalom/
