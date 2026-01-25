У Трампа конче хочуть закінчити війну в Україні до цієї конкретної дати

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У Вашингтоні розглядають завершення активної фази війни в Україні не лише як зовнішньополітичне питання, а й як важливий внутрішній політичний фактор. Команда Дональда Трампа зацікавлена у досягненні формального результату до виборів у Конгрес США. Про це заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, експредставник України при ЄС Андрій Веселовський.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Андрій Веселовський в інтерв’ю OBOZ.UA поділився своїми думками щодо прагнення команди Трампа закінчити війну в Україні. За його словами, Сполучені Штати навряд чи обмежаться роллю посередника і можуть тиснути на Україну та Росію для досягнення своєї цілі.
На його думку, замість повноцінної угоди мова може йти про технічну фіксацію статус-кво. Наприклад, протокольне рішення між військовими України та Росії щодо лінії розташування сил. Веселовський наголошує, що у США є достатньо важелів впливу, аби вплинути як на Київ, так і на Москву у цьому питанні.
Дипломат додає, що президент США не зможе стати повністю на бік Росії. За його словами, відкрита підтримка Росії для Трампа була б політично токсичною і могла б серйозно вдарити по його позиціях усередині країни.
Вибори в Конгрес США заплановані на 3 листопада 2026 року.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі розхвилювалися через методи Трампа, який "нагинає через коліно".
Також "Коментарі" писали, що в США назвали можливу дату кінця війни в Україні.