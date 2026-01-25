У Трампа конче хочуть закінчити війну в Україні до цієї конкретної дати

У Вашингтоні розглядають завершення активної фази війни в Україні не лише як зовнішньополітичне питання, а й як важливий внутрішній політичний фактор. Команда Дональда Трампа зацікавлена у досягненні формального результату до виборів у Конгрес США. Про це заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, експредставник України при ЄС Андрій Веселовський.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Андрій Веселовський в інтерв’ю OBOZ.UA поділився своїми думками щодо прагнення команди Трампа закінчити війну в Україні. За його словами, Сполучені Штати навряд чи обмежаться роллю посередника і можуть тиснути на Україну та Росію для досягнення своєї цілі.

"Вони будуть впливати, діятимуть так, як буде потрібно в конкретний момент. У них не буде однієї жорсткої лінії. Завдання в них одне: щоб максимум до вересня, до виборів у Конгрес, відбувся якийсь формальний акт фіксації. Навіть не обов’язково підписання", — говорить дипломат.

На його думку, замість повноцінної угоди мова може йти про технічну фіксацію статус-кво. Наприклад, протокольне рішення між військовими України та Росії щодо лінії розташування сил. Веселовський наголошує, що у США є достатньо важелів впливу, аби вплинути як на Київ, так і на Москву у цьому питанні.

"Вони підштовхуватимуть і тих, і інших. А залежно від ситуації — ще кілька танкерів заарештують. Або відправлять чергову партію ракет для Patriot. Або навпаки — затримають. Ось їхні важелі", — зауважує Веселовський.

Дипломат додає, що президент США не зможе стати повністю на бік Росії. За його словами, відкрита підтримка Росії для Трампа була б політично токсичною і могла б серйозно вдарити по його позиціях усередині країни.

Вибори в Конгрес США заплановані на 3 листопада 2026 року.

