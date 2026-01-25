У Трампа очень хотят закончить войну в Украине к этой конкретной дате

В Вашингтоне рассматривают завершение активной фазы войны в Украине не только как внешнеполитический вопрос, но и важный внутренний политический фактор. Команда Дональда Трампа заинтересована в достижении формального результата до запланированных выборов в Конгресс США. Об этом заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-представитель Украины при ЕС Андрей Веселовский.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Андрей Веселовский в интервью OBOZ.UA поделился своим мнением о стремлении команды Трампа закончить войну в Украине. По его словам, Соединенные Штаты вряд ли ограничатся ролью посредника и могут давить на Украину и Россию для достижения своей цели.

"Они будут влиять, действовать так, как потребуется в конкретный момент. У них не будет одной жесткой линии. Задача у них одна: чтобы максимум до сентября, до выборов в Конгресс, состоялся какой-то формальный акт фиксации. Даже необязательно подписание", — говорит дипломат.

По его мнению, вместо полноценного соглашения речь может идти о технической фиксации статус-кво. Например, протокольное решение между военными Украины и России по линии расположения сил. Веселовский отмечает, что у США достаточно рычагов влияния, чтобы повлиять как на Киев, так и на Москву в этом вопросе.

"Они будут подталкивать и тех, и других. А в зависимости от ситуации – еще несколько танкеров арестуют. Или отправят очередную партию ракет для Patriot. Или наоборот – задержат. Вот их рычаги", – отмечает Веселовский.

Дипломат добавляет, что президент США не сможет встать полностью на сторону России. По его словам, открытая поддержка России для Трампа была бы политически токсична и могла бы серьезно ударить по его позициям внутри страны.

Выборы в Конгресс США намечены на 3 ноября 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле разволновались из-за методов Трампа, который "нагибает через колено".

Также "Комментарии" писали, что в США назвали возможную дату конца войны в Украине.