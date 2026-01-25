logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Трампа очень хотят закончить войну в Украине к этой конкретной дате
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа очень хотят закончить войну в Украине к этой конкретной дате

В США стремятся зафиксировать договоренности между Украиной и Россией к осени.

25 января 2026, 18:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Вашингтоне рассматривают завершение активной фазы войны в Украине не только как внешнеполитический вопрос, но и важный внутренний политический фактор. Команда Дональда Трампа заинтересована в достижении формального результата до запланированных выборов в Конгресс США. Об этом заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-представитель Украины при ЕС Андрей Веселовский.

У Трампа очень хотят закончить войну в Украине к этой конкретной дате

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Андрей Веселовский в интервью OBOZ.UA поделился своим мнением о стремлении команды Трампа закончить войну в Украине. По его словам, Соединенные Штаты вряд ли ограничатся ролью посредника и могут давить на Украину и Россию для достижения своей цели.

"Они будут влиять, действовать так, как потребуется в конкретный момент. У них не будет одной жесткой линии. Задача у них одна: чтобы максимум до сентября, до выборов в Конгресс, состоялся какой-то формальный акт фиксации. Даже необязательно подписание", — говорит дипломат.

По его мнению, вместо полноценного соглашения речь может идти о технической фиксации статус-кво. Например, протокольное решение между военными Украины и России по линии расположения сил. Веселовский отмечает, что у США достаточно рычагов влияния, чтобы повлиять как на Киев, так и на Москву в этом вопросе.

"Они будут подталкивать и тех, и других. А в зависимости от ситуации – еще несколько танкеров арестуют. Или отправят очередную партию ракет для Patriot. Или наоборот – задержат. Вот их рычаги", – отмечает Веселовский.

Дипломат добавляет, что президент США не сможет встать полностью на сторону России. По его словам, открытая поддержка России для Трампа была бы политически токсична и могла бы серьезно ударить по его позициям внутри страны.

Выборы в Конгресс США намечены на 3 ноября 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле разволновались из-за методов Трампа, который "нагибает через колено".

Также "Комментарии" писали, что в США назвали возможную дату конца войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/davos-moskva-abu-dabi-peregovori-bez-miru-ssha-torguyutsya-rosiya-diktue-evropa-rozgublena-a-ukraina-opiraetsya-intervyu-z-veselovskim.htm
Теги:

Новости

Все новости