У тимчасово окупованому Маріуполі справжній кошмар: роздають квартири

У тимчасово окупованому Маріуполі російська окупаційна адміністрація продовжує формувати так званий "муніципальний фонд квартир", до якого включають житло містян, що були змушені залишити місто після його захоплення російськими військами.

Квартири у ТОТ Маріуполі

За даними місцевої псевдовлади, житлові об’єкти визнають "безхазяйними" через рішення окупаційних судів, після чого фактично привласнюють і передають іншим людям.

Окупаційний очільник міста Антон Кольцов заявив, що вже розподілено 140 квартир. За його словами, житло планують передати людям віком від 80 років.

Водночас новим мешканцям не надаватимуть повноцінного права власності доти, поки, за словами псевдовлади, "не завершиться ремонт" будинків.

Паралельно російські пропагандистські канали поширюють сюжети про нібито передачу відремонтованих квартир "маріупольським родинам". При цьому у матеріалах не згадується, що ці квартири можуть мати законних власників, які були змушені залишити місто через окупацію.

У коментарях під такими публікаціями мешканці Маріуполя заявляють, що в реальності відремонтоване житло майже ніхто не отримує, а в черзі на житло перебуває понад 5 тисяч родин.

Через це люди ставлять питання, скільки років доведеться чекати на житло, якщо процес розподілу квартир відбувається такими темпами.

