Во временно оккупированном Мариуполе настоящий кошмар: раздают квартиры

Во временно оккупированном Мариуполе российская оккупационная администрация продолжает формировать так называемый "муниципальный фонд квартир", в который включают жилье горожан, вынужденных покинуть город после его захвата российскими войсками.

Квартиры в ТОТ Мариуполе

По данным местного псевдовластия, жилые объекты признают "бесхозными" из-за решений оккупационных судов, после чего фактически присваивают и передают другим людям.

Оккупационный глава города Антон Кольцов заявил, что уже распределено 140 квартир. По его словам, жилье планируют передать людям от 80 лет.

В то же время, новым жителям не будут предоставлять полноценное право собственности до тех пор, пока, по словам псевдовласти, "не завершится ремонт" домов.

Параллельно российские пропагандистские каналы распространяют сюжеты о якобы передаче отремонтированных квартир "мариупольским семьям". При этом в материалах не упоминается, что эти квартиры могут иметь законных владельцев, вынужденных покинуть город из-за оккупации.

В комментариях под такими публикациями жители Мариуполя заявляют, что в реальности отремонтированное жилье почти никто не получает, а в очереди на жилье находятся более 5 тысяч семей.

Поэтому люди задают вопрос, сколько лет придется ждать жилья, если процесс распределения квартир происходит такими темпами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский Z-пропагандист Даниил Безносов рассказал, как в России создают пропагандистские материалы для дискредитации Вооруженных сил Украины.

По его словам, подразделениям, занимающимся информационной работой, иногда ставят конкретные задачи по количеству материалов с негативными или дискредитирующими нарративами об украинской армии. Бессонов заявил, что сотрудники могут получать указания подготовить определенное количество статей или сообщений на разные темы, которые должны сформировать негативный образ украинских военных в медиапространстве.

