Во временно оккупированном Мариуполе настоящий кошмар: раздают квартиры

Во временно оккупированном Мариуполе российская оккупационная администрация продолжает формировать так называемый "муниципальный фонд квартир", в который включают жилье горожан, вынужденных покинуть город после его захвата российскими войсками.
Квартиры в ТОТ Мариуполе
По данным местного псевдовластия, жилые объекты признают "бесхозными" из-за решений оккупационных судов, после чего фактически присваивают и передают другим людям.
Оккупационный глава города Антон Кольцов заявил, что уже распределено 140 квартир. По его словам, жилье планируют передать людям от 80 лет.
В то же время, новым жителям не будут предоставлять полноценное право собственности до тех пор, пока, по словам псевдовласти, "не завершится ремонт" домов.
Параллельно российские пропагандистские каналы распространяют сюжеты о якобы передаче отремонтированных квартир "мариупольским семьям". При этом в материалах не упоминается, что эти квартиры могут иметь законных владельцев, вынужденных покинуть город из-за оккупации.
В комментариях под такими публикациями жители Мариуполя заявляют, что в реальности отремонтированное жилье почти никто не получает, а в очереди на жилье находятся более 5 тысяч семей.
Поэтому люди задают вопрос, сколько лет придется ждать жилья, если процесс распределения квартир происходит такими темпами.