У тимчасово окупованому Луганську виявили повішеним заступника так званого генерального прокурора ЛНР

У тимчасово окупованому Луганську виявили повішеним Кирила Грекова – заступника так званого генерального прокурора ЛНР. Про це повідомив у Telegram керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, Греков був громадянином Росії та призначенцем Москви, який прибув до регіону для виконання ключових посадових обов’язків від імені російської влади.

Відомо, що між ним і місцевими мешканцями, а також представниками окупаційної адміністрації, тривалий час існували напружені стосунки. Неодноразові конфлікти, за попередньою інформацією, могли стати причиною його трагічного кінця.

Офіційні структури псевдореспубліки наразі уникають будь-яких коментарів щодо інциденту. Місцеві пропагандистські ЗМІ не повідомляють про смерть посадовця, а деталі події залишаються засекреченими.

Смерть Грекова стала черговим свідченням внутрішніх конфліктів у середовищі окупаційної адміністрації, які, попри намагання Москви зберегти контроль, дедалі частіше призводять до гучних скандалів та загадкових смертей.



Нагадаємо, нещодавно портал "Коментарі" писав, що ГУР ліквідували у Росії підполковника ОМОНу, який причетний до воєнних злочинів в Україні. А на тимчасово окупованій частині Запорізької області ударом дрона було вбито "військора" російського пропагандистського інформагентства "РІА Новини" Івана Зуєва. Група пропагандистів потрапила під удар українського дрону. Внаслідок атаки Зуєв загинув на місці, а його колега, Юрія Войткевича, госпіталізували з тяжкими пораненнями. Загибель пропагандиста підтвердив гауляйтер окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький.

