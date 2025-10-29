ГУР ліквідували у Росії підполковника ОМОНу, який причетний до воєнних злочинів в Україні (ВІДЕО)

Підполковник російської поліції Веніамін Мазжерін, який, за повідомленням Головного управління розвідки України (ГУР), був причетний до воєнних злочинів під час тимчасової окупації Київщини, загинув 25 жовтня 2025 року внаслідок вибуху автомобіля на території Кемеровської області РФ.

ГУР ліквідували російського підполковника Веніаміна Мазжеріна. Фото ілюсративне

За даними ГУР, Мазжерін проходив службу у спецпідрозділі ОМОН "Оберіг" управління Росгвардії по Кемеровській області. Саме цей підрозділ фігурує у розслідуваннях щодо злочинів, скоєних під час окупації частин Київщини на початку повномасштабного вторгнення у лютому–березні 2022 року.

Офіс Генерального прокурора України відкрив кримінальні провадження проти військовослужбовців "Оберега" за епізодами порушення законів і звичаїв війни. Українська розвідка стверджує, що ідентифікувала низку осіб з цього підрозділу ще у квітні 2022 року та включила їх до списку фігурантів, щодо яких "було сплановано заходи, спрямовані на справедливе покарання".

"За кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", — йдеться в заяві ГУР.

ГУР оприлюднили відео на якому видно підрив автомобіля.

