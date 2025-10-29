ГУР ликвидировали в России подполковника ОМОНа, причастного к военным преступлениям в Украине (ВИДЕО)

Подполковник российской полиции Вениамин Мазжерин, по сообщению Главного управления разведки Украины (ГУР), был причастен к военным преступлениям во время временной оккупации Киевщины, погиб 25 октября 2025 года в результате взрыва автомобиля на территории Кемеровской области РФ.

ГУР ликвидировали русского подполковника Вениамина Мазжерина. Фото иллюстративное

По данным ГУР, Мазжерин проходил службу в спецподразделении ОМОН "Оберег" управления Росгвардии по Кемеровской области. Именно это подразделение фигурирует в расследованиях преступлений, совершенных во время оккупации частей Киевщины в начале полномасштабного вторжения в феврале-марте 2022 года.

Офис Генерального прокурора Украины открыл уголовные производства против военнослужащих "Оберега" по эпизодам нарушения законов и обычаев войны. Украинская разведка утверждает, что идентифицировала ряд лиц из этого подразделения еще в апреле 2022 года и включила их в список фигурантов, в отношении которых "были спланированы меры, направленные на справедливое наказание".

"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие", — говорится в заявлении ГУР.

ГУР обнародовали видео, на котором виден подрыв автомобиля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ ликвидировали знакового российского пропагандиста, которого хвалил Путин. На временно оккупированной части Запорожской области ударом дрона был убит российский пропагандист информагентства "РИА Новости" Иван Зуев.

Также "Комментарии" писали, что в Украине уничтожили "Путина". Среди двухсотых оказался оккупант с необычной внешностью, который мог бы стать живой копией российского диктатора.