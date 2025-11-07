Во временно оккупированном Луганске обнаружили повешенным заместителя так называемого генерального прокурора ЛНР

Во временно оккупированном Луганске обнаружили повешенным Кирилла Грекова – заместителя так называемого генерального прокурора ЛНР. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, Греков был гражданином России и назначенцем Москвы, прибывшим в регион для выполнения ключевых должностных обязанностей от имени российских властей.

Известно, что между ним и местными жителями, а также представителями оккупационной администрации долгое время существовали напряженные отношения. Неоднократные конфликты, по предварительным данным, могли стать причиной его трагического конца.

Официальные структуры псевдореспублики избегают любых комментариев относительно инцидента. Местные пропагандистские СМИ не сообщают о смерти чиновника, а детали происшествия остаются засекреченными.

Смерть Грекова стала очередным свидетельством внутренних конфликтов в среде оккупационной администрации, которые несмотря на попытки Москвы сохранить контроль, все чаще приводят к громким скандалам и загадочным смертям.



Напомним, недавно портал "Комментарии" писал, что ГУР ликвидировали в России подполковника ОМОНа, причастного к военным преступлениям в Украине. А на временно оккупированной части Запорожской области ударом дрона был убит "военный" российского пропагандистского информагентства "РИА Новости" Иван Зуев. Группа пропагандистов попала под удар украинского дрона. В результате атаки Зуев погиб на месте, а его коллега, Юрия Войткевича, госпитализировали с тяжелыми ранениями. Гибель пропагандиста подтвердил гауляйтер оккупированной части Запорожья Евгений Балицкий.