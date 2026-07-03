“У Сумах почалася евакуація”: що відомо

Російська пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію в Україні, намагаючись намалювати гуманітарну катастрофу.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомив, що інформація про “евакуацію з Сум” є фейком. Аналітики зазначають, що мешканцям Ковпаківського мікрорайону Сум почали надходити СМС-повідомлення з фейковим закликом підготуватися до евакуації протягом 48 годин.

“Ця інформація не відповідає дійсності. В.о. міського голови Сум Артем Кобзар спростував ці повідомлення, наголосивши, що розсилку здійснюють шахраї. Очільник міста підкреслив, що жодних підстав для евакуації немає, а подібні заходи можуть оголошувати лише представники влади на офіційних сторінках”, — попередили містян в ЦПД.

Аналітики зазначають, що розсилка фейкових повідомлень є прямим продовженням комплексної інформаційно-психологічної операції росіян. Про це вже раніше попереджав Центр.

“Після абсурдних заяв Путіна про “російські війська за 10,5 км від Сум” та невдалих спроб розкрутити через TikTok наратив, буцімто “влада здає місто”, ворог перейшов до прямих залякувань”, — попередили в ЦПД.

Аналітики зауважили, що окупанти, через подібні інформаційні провокації, намагаються штучно створити враження гуманітарної катастрофи, посіяти страх серед сумчан і дестабілізувати ситуацію в місті.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про російський фейк нібито президент України Володимир Зеленський виїхав з України перед масованим обстрілом, серед українців наростає паніка, а фронт тріщить, і що нібито головне — зберегти Зеленського.



