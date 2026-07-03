“У Сумах почалася евакуація”: що відомо

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Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда поширює черговий фейк про ситуацію в Україні, намагаючись намалювати гуманітарну катастрофу.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомив, що інформація про “евакуацію з Сум” є фейком. Аналітики зазначають, що мешканцям Ковпаківського мікрорайону Сум почали надходити СМС-повідомлення з фейковим закликом підготуватися до евакуації протягом 48 годин.
Аналітики зазначають, що розсилка фейкових повідомлень є прямим продовженням комплексної інформаційно-психологічної операції росіян. Про це вже раніше попереджав Центр.
Аналітики зауважили, що окупанти, через подібні інформаційні провокації, намагаються штучно створити враження гуманітарної катастрофи, посіяти страх серед сумчан і дестабілізувати ситуацію в місті.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про російський фейк нібито президент України Володимир Зеленський виїхав з України перед масованим обстрілом, серед українців наростає паніка, а фронт тріщить, і що нібито головне — зберегти Зеленського.