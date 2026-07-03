"В Сумах началась эвакуация": что известно

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации в Украине, пытаясь изобразить гуманитарную катастрофу.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщил, что информация об "эвакуации из Сум" является фейком. Аналитики отмечают, что жителям Ковпаковского микрорайона Сум стали поступать СМС-сообщения с фейковым призывом подготовиться к эвакуации в течение 48 часов.
Аналитики отмечают, что рассылка фейковых сообщений является прямым продолжением комплексной информационно-психологической операции россиян. Об этом уже раньше предупреждал Центр.
Аналитики отметили, что оккупанты, через подобные информационные провокации, пытаются искусственно создать впечатление гуманитарной катастрофы, посеять страх среди сумчан и дестабилизировать ситуацию в городе.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что о российском фейке якобы президент Украины Владимир Зеленский выехал из Украины перед массированным обстрелом, среди украинцев нарастает паника, а фронт трещит, и что якобы главное — сохранить Зеленского.