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"В Сумах началась эвакуация": что известно

В Центре противодействия дезинформации опровергли фейк о якобы проведении эвакуации в Сумах

3 июля 2026, 17:37
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Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о ситуации в Украине, пытаясь изобразить гуманитарную катастрофу.

"В Сумах началась эвакуация": что известно

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщил, что информация об "эвакуации из Сум" является фейком. Аналитики отмечают, что жителям Ковпаковского микрорайона Сум стали поступать СМС-сообщения с фейковым призывом подготовиться к эвакуации в течение 48 часов.

"Эта информация не соответствует действительности. И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь опроверг эти сообщения, подчеркнув, что рассылку осуществляют мошенники. Глава города подчеркнул, что никаких оснований для эвакуации нет, а подобные меры могут объявлять только представители власти на официальных страницах", — предупредили горожан в ЦПД.

Аналитики отмечают, что рассылка фейковых сообщений является прямым продолжением комплексной информационно-психологической операции россиян. Об этом уже раньше предупреждал Центр.

"После абсурдных заявлений Путина о "российских войсках в 10,5 км от Сум" и неудачных попытках раскрутить через TikTok нарратив, якобы "власть сдает город", враг перешел к прямым запугиваниям", — предупредили в ЦПД.

Аналитики отметили, что оккупанты, через подобные информационные провокации, пытаются искусственно создать впечатление гуманитарной катастрофы, посеять страх среди сумчан и дестабилизировать ситуацию в городе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что о российском фейке якобы президент Украины Владимир Зеленский выехал из Украины перед массированным обстрелом, среди украинцев нарастает паника, а фронт трещит, и что якобы главное — сохранить Зеленского.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02HoQKQ9HHWriWWM8juuBzVQ5ytbwQ7FsCSC8GQ4XsJoLVRt5x7n2AE928pFTcEkwtl
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