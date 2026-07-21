У США заявили, що Росія встановила новий рекорд у війні: такого не було з весни 2022-го

Компанія російських ракетних і безпілотних ударів по українських містах, що триває, призвела до найвищого рівня жертв серед мирного населення за останні більш ніж чотири роки війни. Про це йдеться в новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW), який базується на даних Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

За інформацією ООН, у червні 2026 року в результаті бойових дій загинули щонайменше 293 цивільні особи, ще близько 1 990 отримали поранення. Це найвищий показник із квітня 2022 року та приблизно на 10% перевищує попередній антирекорд, зафіксований місяцем раніше.

Переважна більшість постраждалих перебувала на теренах, контрольованих Україною. Основною причиною таких масштабних втрат стали російські удари ракетами та далекобійними безпілотниками по великих містах. Тільки такі атаки забрали життя 126 людей і поранили понад 900 мирних жителів, склавши майже половину всіх жертв червня.

За даними Моніторингової місії, з початку 2026 року російські далекобійні удари вже призвели до загибелі майже 1,4 тисяч цивільних осіб, а кількість поранених наблизилася до восьми тисяч. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, рівень втрат зріс на 37%.

Крім того, в ООН наголошують на новій небезпечній тенденції: рекордна кількість жертв у прифронтових районах тепер пов'язана з використанням Росією безпілотників малого радіусу дії.

В ISW наголошують, що подібна тактика свідчить про посилення тиску на українське громадянське населення і розширення масштабів повітряної кампанії проти України.

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