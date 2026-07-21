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В США заявили, что Россия установила новый рекорд в войне: такого не было с весны 2022-го

Массированные ракетные удары и атаки дронов привели к крупнейшим потерям гражданского населения с весны 2022 года

21 июля 2026, 08:10
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Кравцев Сергей

Продолжающаяся кампания российских ракетных и беспилотных ударов по украинским городам привела к самому высокому уровню жертв среди мирного населения за последние более чем четыре года войны. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW), основанном на данных Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

В США заявили, что Россия установила новый рекорд в войне: такого не было с весны 2022-го

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

По информации ООН, в июне 2026 года в результате боевых действий погибли не менее 293 гражданских лиц, еще около 1 990 получили ранения. Это самый высокий показатель с апреля 2022 года и примерно на 10% превышает предыдущий антирекорд, зафиксированный месяцем ранее.

Подавляющее большинство пострадавших находились на территориях, контролируемых Украиной. Основной причиной столь масштабных потерь стали российские удары ракетами и дальнобойными беспилотниками по крупным городам. Только такие атаки унесли жизни 126 человек и ранили более 900 мирных жителей, составив почти половину всех жертв июня.

По данным Мониторинговой миссии, с начала 2026 года российские дальнобойные удары уже привели к гибели почти 1,4 тысячи гражданских лиц, а число раненых приблизилось к восьми тысячам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень потерь вырос на 37%.

Кроме того, в ООН отмечают новую опасную тенденцию: рекордное число жертв в прифронтовых районах теперь связано с использованием Россией беспилотников малого радиуса действия. 

В ISW подчеркивают, что подобная тактика свидетельствует о продолжающемся усилении давления на украинское гражданское население и расширении масштабов воздушной кампании против Украины.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-20-2026/
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