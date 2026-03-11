logo_ukra

У США заявили про точку перелому у переговорах щодо закінчення війни в Україні
НОВИНИ

У США заявили про точку перелому у переговорах щодо закінчення війни в Україні

Стів Віткофф вважає, що наблизився переломний момент у мирних переговорах щодо війни в Україні.

11 березня 2026, 10:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що переговори про закінчення війни Росії проти України можуть наблизитися до переломного моменту. За його словами, у тристоронніх переговорах за участю США, України та РФ тепер було досягнуто більшого прогресу, ніж за останні чотири роки.

У США заявили про точку перелому у переговорах щодо закінчення війни в Україні

Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел

Стів Віткофф в інтерв’ю телеканалу CNBC прокоментував хід дипломатичних контактів між Україною та Росією. За його словами, сторони демонструють певний прогрес.

"Самі українці кажуть, що з моменту перших зустрічей у Женеві ми досягли більшого прогресу, ніж за останні чотири роки. Тож переговори рухаються вперед. Я думаю, що тристоронні переговори будуть перенесені на наступний тиждень. Це війна, яка має закінчитися", — сказав Віткофф.

За словами Віткоффа, ситуація з переговорами може нагадувати момент, коли конфлікти доходять до критичної "точки перелому" і сторони починають шукати реальний компроміс для закінчення війни. Як приклад він навів мирні переговори на Близькому Сході, де США брали участь у спробах припинити бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС.

"Ми бачимо ознаки того, що обидві сторони втомилися. І це, сподіваюся, початкова точка перелому. Те саме було на Близькому Сході. Був переломний момент, коли ми відчули, що вони втомилися від війни. І сподіватимемося, що ми досягнемо цього незабаром", — додав Віткофф.

Водночас Віткофф визнав, що процес пошуку миру в Україні може зайняти більше часу, ніж очікувалося. Проте у Вашингтоні вважають, що дипломатичні зусилля необхідно продовжувати, щоб знайти шлях до завершення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі зробили нову заяву про мирні переговори.

Також "Коментарі" писали, що очільник ОП Кирило Буданов заявив про існування графіку для закінчення війни в Україні.



Джерело: https://www.cnbc.com/video/2026/03/10/steve-witkofff-russians-told-trump-they-have-not-shared-intelligence-with-iran-during-war.html?&qsearchterm=witkoff
