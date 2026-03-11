У США заявили про точку перелому у переговорах щодо закінчення війни в Україні

Рубрики
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що переговори про закінчення війни Росії проти України можуть наблизитися до переломного моменту. За його словами, у тристоронніх переговорах за участю США, України та РФ тепер було досягнуто більшого прогресу, ніж за останні чотири роки.
Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел
Стів Віткофф в інтерв’ю телеканалу CNBC прокоментував хід дипломатичних контактів між Україною та Росією. За його словами, сторони демонструють певний прогрес.
За словами Віткоффа, ситуація з переговорами може нагадувати момент, коли конфлікти доходять до критичної "точки перелому" і сторони починають шукати реальний компроміс для закінчення війни. Як приклад він навів мирні переговори на Близькому Сході, де США брали участь у спробах припинити бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС.
Водночас Віткофф визнав, що процес пошуку миру в Україні може зайняти більше часу, ніж очікувалося. Проте у Вашингтоні вважають, що дипломатичні зусилля необхідно продовжувати, щоб знайти шлях до завершення війни.
