В США заявили о точке перелома в переговорах для окончания войны в Украине

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что переговоры об окончании войны России против Украины могут приблизиться к переломному моменту. По его словам, в трехсторонних переговорах с участием США, Украины и РФ теперь был достигнут больший прогресс, чем за последние четыре года.

Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Стив Виткофф в интервью телеканалу CNBC прокомментировал ход дипломатических контактов между Украиной и Россией. По его словам, стороны демонстрируют прогресс.

"Сами украинцы говорят, что с момента первых встреч в Женеве мы достигли большего прогресса, чем за последние четыре года. Так что переговоры двигаются вперед. Я думаю, что трехсторонние переговоры будут перенесены на следующую неделю. Это война, которая должна закончиться", — сказал Виткофф.

По словам Виткоффа, ситуация с переговорами может напоминать момент, когда конфликты доходят до критической "точки перелома" и стороны начинают искать реальный компромисс для окончания войны. В качестве примера он привел мирные переговоры на Ближнем Востоке, где США принимали участие в попытках прекратить боевые действия между Израилем и ХАМАСом.

"Мы видим признаки того, что обе стороны устали. И это, надеюсь, начальная точка перелома. То же было на Ближнем Востоке. Был переломный момент, когда мы почувствовали, что они устали от войны. И будем надеяться, что мы добьемся этого в скором времени", — добавил Виткофф.

В то же время Виткофф признал, что процесс поиска мира в Украине может занять больше времени, чем ожидалось. Однако в Вашингтоне полагают, что дипломатические усилия необходимо продолжать, чтобы найти путь к завершению войны.

