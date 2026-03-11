logo

BTC/USD

69442

ETH/USD

2016.97

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США заявили о точке перелома в переговорах для окончания войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В США заявили о точке перелома в переговорах для окончания войны в Украине

Стив Виткофф считает, что приблизился переломный момент в мирных переговорах по войне в Украине.

11 марта 2026, 10:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что переговоры об окончании войны России против Украины могут приблизиться к переломному моменту. По его словам, в трехсторонних переговорах с участием США, Украины и РФ теперь был достигнут больший прогресс, чем за последние четыре года.

В США заявили о точке перелома в переговорах для окончания войны в Украине

Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Стив Виткофф в интервью телеканалу CNBC прокомментировал ход дипломатических контактов между Украиной и Россией. По его словам, стороны демонстрируют прогресс.

"Сами украинцы говорят, что с момента первых встреч в Женеве мы достигли большего прогресса, чем за последние четыре года. Так что переговоры двигаются вперед. Я думаю, что трехсторонние переговоры будут перенесены на следующую неделю. Это война, которая должна закончиться", — сказал Виткофф.

По словам Виткоффа, ситуация с переговорами может напоминать момент, когда конфликты доходят до критической "точки перелома" и стороны начинают искать реальный компромисс для окончания войны. В качестве примера он привел мирные переговоры на Ближнем Востоке, где США принимали участие в попытках прекратить боевые действия между Израилем и ХАМАСом.

"Мы видим признаки того, что обе стороны устали. И это, надеюсь, начальная точка перелома. То же было на Ближнем Востоке. Был переломный момент, когда мы почувствовали, что они устали от войны. И будем надеяться, что мы добьемся этого в скором времени", — добавил Виткофф.

В то же время Виткофф признал, что процесс поиска мира в Украине может занять больше времени, чем ожидалось. Однако в Вашингтоне полагают, что дипломатические усилия необходимо продолжать, чтобы найти путь к завершению войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали новое заявление о мирных переговорах.

Также "Комментарии" писали, что глава ОП Кирилл Буданов заявил о существовании графика для окончания войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cnbc.com/video/2026/03/10/steve-witkofff-russians-told-trump-they-have-not-shared-intelligence-with-iran-during-war.html?&qsearchterm=witkoff
Теги:

Новости

Все новости