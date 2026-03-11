В США заявили о точке перелома в переговорах для окончания войны в Украине

Рубрики
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что переговоры об окончании войны России против Украины могут приблизиться к переломному моменту. По его словам, в трехсторонних переговорах с участием США, Украины и РФ теперь был достигнут больший прогресс, чем за последние четыре года.
Стив Виткофф. Фото из открытых источников
Стив Виткофф в интервью телеканалу CNBC прокомментировал ход дипломатических контактов между Украиной и Россией. По его словам, стороны демонстрируют прогресс.
По словам Виткоффа, ситуация с переговорами может напоминать момент, когда конфликты доходят до критической "точки перелома" и стороны начинают искать реальный компромисс для окончания войны. В качестве примера он привел мирные переговоры на Ближнем Востоке, где США принимали участие в попытках прекратить боевые действия между Израилем и ХАМАСом.
В то же время Виткофф признал, что процесс поиска мира в Украине может занять больше времени, чем ожидалось. Однако в Вашингтоне полагают, что дипломатические усилия необходимо продолжать, чтобы найти путь к завершению войны.
