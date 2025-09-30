Лише один із десяти російських окупантів досягає українських позицій на Новопавлівському напрямку. А в тактичному районі Добропілля армія РФ втрачає щодня десять загарбників порівняно з попереднім середнім показником від двох до п'яти осіб. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики зафіксували, що російській вдалося просунутися на Сіверському напрямку у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Але ЗСУ просунулися у тактичному районі Добропілля.

29 вересня головком ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що українські війська "оточили" деякі російські підрозділи на Добропільському напрямку, а також, що ЗСУ звільнили приблизно 175 квадратних кілометрів та очистили майже 195 квадратних кілометрів від російських диверсійних груп.

Сержант-офіцер української бригади, що діє в районі Добропілля, повідомив про нарощування кількості російських штурмових груп та кількості солдатів, які переміщуються у кожній групі. За його словами, російські війська щодня зазнають у середньому 10 втрат серед особового складу – порівняно з попереднім середнім показником від двох до п'яти осіб. Після того, як підрозділи російської морської піхоти нещодавно вступили в бойові дії в зоні відповідальності бригади, кількість російських атак та втрат зросла. Сержант-офіцер повідомив, що російські війська в цьому районі мають проблеми з постачанням палива та мастильних матеріалів через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

На Покровському напрямку війська РФ намагалися штурмувати, але підтвердженого прогресу не досягли.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбивають російські атаки та починають відтісняти російські війська у зону відповідальності бригади.

Український військовослужбовець повідомив, що українські безпілотники блокують просування російських військ уздовж логістичних шляхів, а російські війська пересуваються пішки за 20 кілометрів від лінії фронту, щоб уникнути виявлення дронами. Лише один із 10 російських солдатів досягає українських позицій.

Як підсумок, варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Добропільський контрнаступ ЗСУ триває.



