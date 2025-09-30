logo

BTC/USD

114151

ETH/USD

4191.04

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США шокировали цифрами: чего стоят РФ штурмы возле Доброполья и Новопавловки
commentss НОВОСТИ Все новости

В США шокировали цифрами: чего стоят РФ штурмы возле Доброполья и Новопавловки

В ISW подтверждают, что армия РФ несет колоссальные потери на Донбассе

30 сентября 2025, 07:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Только один из десяти российских оккупантов достигает украинских позиций на Новопавловском направлении. А в тактическом районе Доброполья армия РФ теряет ежедневно десять захватчиков, по сравнению с предыдущим средним показателем от двух до пяти человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США шокировали цифрами: чего стоят РФ штурмы возле Доброполья и Новопавловки

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

Американские аналитики зафиксировали, что российской удалось продвинуться на Северском направлении в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Но ВСУ продвинулись в тактическом районе Доброполье.

29 сентября главком ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинские войска "окружили" некоторые российские подразделения на Добропольском направлении, а также, что ВСУ освободили примерно 175 квадратных километров и очистили почти 195 квадратных километров от российских диверсионных групп.

Сержант-офицер украинской бригады, действующей в районе Доброполья, сообщил о наращивании количества российских штурмовых групп и количества солдат, которые перемещаются в каждой группе. По его словам, российские войска ежедневно несут в среднем 10 потерь среди личного состава — по сравнению с предыдущим средним показателем от двух до пяти человек. После того, как подразделения российской морской пехоты недавно вступили в боевые действия в зоне ответственности бригады, количество российских атак и потерь возросло. Сержант-офицер сообщил, что российские войска в этом районе имеют проблемы с поставками топлива и смазочных материалов из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

На Покровском направлении войска РФ пытались штурмовать, но подтвержденного прогресса не достигли.

На Новопавловском направлении ВСУ отражают российские атаки и начинают оттеснять российские войска в зону ответственности бригады.

Украинский военнослужащий сообщил, что украинские беспилотники блокируют продвижение российских войск вдоль логистических путей, а российские войска передвигаются пешком в пределах 20 километров от линии фронта, чтобы избежать обнаружения дронами. Лишь один из 10 российских солдат достигает украинских позиций.

Как итог, стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Добропольское контрнаступление ВСУ продолжается.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-28-2025/
Теги:

Новости

Все новости