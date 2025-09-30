В США шокировали цифрами: чего стоят РФ штурмы возле Доброполья и Новопавловки

Только один из десяти российских оккупантов достигает украинских позиций на Новопавловском направлении. А в тактическом районе Доброполья армия РФ теряет ежедневно десять захватчиков, по сравнению с предыдущим средним показателем от двух до пяти человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

Американские аналитики зафиксировали, что российской удалось продвинуться на Северском направлении в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Но ВСУ продвинулись в тактическом районе Доброполье.

29 сентября главком ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинские войска "окружили" некоторые российские подразделения на Добропольском направлении, а также, что ВСУ освободили примерно 175 квадратных километров и очистили почти 195 квадратных километров от российских диверсионных групп.

Сержант-офицер украинской бригады, действующей в районе Доброполья, сообщил о наращивании количества российских штурмовых групп и количества солдат, которые перемещаются в каждой группе. По его словам, российские войска ежедневно несут в среднем 10 потерь среди личного состава — по сравнению с предыдущим средним показателем от двух до пяти человек. После того, как подразделения российской морской пехоты недавно вступили в боевые действия в зоне ответственности бригады, количество российских атак и потерь возросло. Сержант-офицер сообщил, что российские войска в этом районе имеют проблемы с поставками топлива и смазочных материалов из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

На Покровском направлении войска РФ пытались штурмовать, но подтвержденного прогресса не достигли.

На Новопавловском направлении ВСУ отражают российские атаки и начинают оттеснять российские войска в зону ответственности бригады.

Украинский военнослужащий сообщил, что украинские беспилотники блокируют продвижение российских войск вдоль логистических путей, а российские войска передвигаются пешком в пределах 20 километров от линии фронта, чтобы избежать обнаружения дронами. Лишь один из 10 российских солдат достигает украинских позиций.

Как итог, стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Добропольское контрнаступление ВСУ продолжается.



