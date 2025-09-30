У США розкрили, як Путін хоче зірвати передачу Україні Tomahawk

Путінський режим намагається не допустити, щоби США таки поставили Україні ракети Tomahawk. Такого висновку у своєму звіті дійшли американські експерти Інституту дослідження війни (ISW).

Ракета Tomahawk. Фото: з відкритих джерел

Аналітики проаналізували заяви представників російської влади з цього приводу. Вони нагадали, що прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 29 вересня заявляв, що РФ має знати відповіді на питання, хто саме запускатиме Tomahawk по Росії — українські чи американські військові, а також хто наводитиме ці удари. Крім того, Пєсков сказав, що Кремль має з'ясувати, які сили буде залучено до цього процесу.

На думку ISW, речник Кремля намагався применшити вплив ймовірних українських ударів Tomahawk, коли стверджував, що ці ракети не змінять динаміку поля бою.

Також аналітики проаналізували слова першого заступника голови Комітету Держдуми Росії з питань оборони Олексія Журавльова, який сказав, що постачання ракет Tomahawk до України стане новим етапом війни, в якій США стануть безпосереднім учасником. Він пригрозив, що Росія у відповідь перемістить свої балістичні ракети "Горішник" ближче до Штатів, можливо, до Венесуели.

Експерти вважають, що таким чином Кремль намагається уявити постачання американських Tomahawk Україні як небезпечну ескалацію, щоб утримати Сполучені Штати від цього кроку.

"Так само, як Кремль раніше використовував таку тактику, коли Сполучені Штати обговорювали відправлення української армії тактичних ракетних систем ATACMS, високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, винищувачів F-16 та танків "Абрамс"", — йдеться у звіті.

На думку аналітиків, таким чином Росія спонукає Захід до ухвалення рішень, які насправді вигідні їй.

