Почему в США заговорили об ударах по РФ: приведет это к миру или эскалации

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Эскалация военных действий уже происходит со стороны России. Это и усиление воздушных ударов по Украине, а также обострение военных действий на отдельных участках фронта. Украина, естественно, отвечает, и весьма эффективно. В сентябре также произошла эскалация гибридной войны России против стран НАТО. При этом Кремль фактически заблокировал переговорный процесс. И это не просто заметили, а четко зафиксировали в Белом доме. Об этом рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.
Удары по России. Фото: из открытых источников
По его словам, и знаменитый пост Трампа в “Truth Social”, и заявление Джей Ди Вэнса о возможности предоставления Украине ракет “Томагавк”, а также заявление генерала Келлога об отсутствии у Украины ограничений для ударов по российской территории, — это все предупреждение Кремлю, что в случае продолжения эскалации войны со стороны россии, Украина будет иметь возможности для эффективного ответа.
Касательно того, будет ли достаточно только риторического давления на Россию, то собеседник портала "Комментарии" говорит, что многие эксперты считают, что одних предупреждений и даже угроз в адрес Кремля будет мало, необходимы конкретные действия. Одним из таких действий может быть продажа Украине дальнобойного оружия. Вряд ли это будут сразу “Томагавки”. Вначале возможны поставки ракет ATACMS.
Подытоживая, эксперт обратил внимание на еще один значимый фактор – реакция путина на заявления Трампа и администрации США. Весьма вероятно, что в Кремле попытаются в очередной раз выйти на прямые переговоры с Трампом, либо в телефонном режиме, либо через организацию очной встречи. И, если американцы будут настаивать на возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной, в частности о поэтапном прекращении огня, то, возможно, переговорный процесс может возобновиться и раньше. Если же предварительных условий со стороны США не будет, то мы увидим уже привычную картину: и переговоры и война одновременно.
Читайте также на портале "Комментарии" — в США дали прямой ответ, разрешил ли Трамп Украине наносить дальнобойные удары по РФ.