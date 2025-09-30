Почему в США заговорили об ударах по РФ: приведет это к миру или эскалации

Эскалация военных действий уже происходит со стороны России. Это и усиление воздушных ударов по Украине, а также обострение военных действий на отдельных участках фронта. Украина, естественно, отвечает, и весьма эффективно. В сентябре также произошла эскалация гибридной войны России против стран НАТО. При этом Кремль фактически заблокировал переговорный процесс. И это не просто заметили, а четко зафиксировали в Белом доме. Об этом рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

Удары по России. Фото: из открытых источников

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс в недавнем интервью “Фокс ньюс” прямо сказал, что Россия фактически отказывается от участия в переговорах по завершению войны. При этом Джей Ди Вэнс заявил, что Россия должна проснуться и признать реальность на фронте. Раньше что-то подобное вице-президент США говорил скорее в адрес Украины. Заявления Джей Ди Вэнса и других представителей администрации США отражают нынешнюю позицию Трампа по отношению к России и Украине", – отметил политолог.

По его словам, и знаменитый пост Трампа в “Truth Social”, и заявление Джей Ди Вэнса о возможности предоставления Украине ракет “Томагавк”, а также заявление генерала Келлога об отсутствии у Украины ограничений для ударов по российской территории, — это все предупреждение Кремлю, что в случае продолжения эскалации войны со стороны россии, Украина будет иметь возможности для эффективного ответа.

"По сути, это риторическое давление США на российское руководство с целью принудить Кремль к возобновлению мирных переговоров. Фактически американские лидеры говорят путину: ты хочешь эскалации войны, ты ее получишь, но ты не добьёшься победы в этой войне, поэтому лучше вернуться к мирным переговорам. Сигнал по “Томагавкам” в Кремле услышали, судя по заявлению Пескова, пресс-секретаря президента РФ. И что показательно, реакция была очень сдержанной (этот вопрос “изучают”)", – отметил Владимир Фесенко.

Касательно того, будет ли достаточно только риторического давления на Россию, то собеседник портала "Комментарии" говорит, что многие эксперты считают, что одних предупреждений и даже угроз в адрес Кремля будет мало, необходимы конкретные действия. Одним из таких действий может быть продажа Украине дальнобойного оружия. Вряд ли это будут сразу “Томагавки”. Вначале возможны поставки ракет ATACMS.

"Наиболее вероятный сценарий на ближайший период – продолжение эскалации военных действий. И если России не удастся добиться каких-то значимых результатов на фронте и в воздушной войне против Украины, при этом воздушные удары по России нанесут существенный ущерб российской энергетике и инфраструктуре, тогда неизбежно встанет вопрос о начале реальных мирных переговоров. Но невозможно точно сказать, когда именно это произойдет – к концу 2025 года или в будущем году. И не стоит ожидать, что возобновление мирных переговоров очень быстро приведет к мирным договоренностям, хотя бы о прекращении огня. Для договоренностей о прекращении огня понадобится очень настойчивая посредническая активность США, возможно также и Китая, что пока менее вероятно", – отметил Владимир Фесенко.

Подытоживая, эксперт обратил внимание на еще один значимый фактор – реакция путина на заявления Трампа и администрации США. Весьма вероятно, что в Кремле попытаются в очередной раз выйти на прямые переговоры с Трампом, либо в телефонном режиме, либо через организацию очной встречи. И, если американцы будут настаивать на возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной, в частности о поэтапном прекращении огня, то, возможно, переговорный процесс может возобновиться и раньше. Если же предварительных условий со стороны США не будет, то мы увидим уже привычную картину: и переговоры и война одновременно.

