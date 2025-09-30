Чому в США заговорили про удари по РФ: приведе це до миру чи ескалації

Рубрики
Кравцев Сергей
Ескалація бойових дій вже відбувається з боку Росії. Це посилення повітряних ударів по Україні, а також загострення військових дій на окремих ділянках фронту. Україна, звісно, відповідає, і дуже ефективно. У вересні також відбулася ескалація гібридної війни Росії проти країн НАТО. При цьому Кремль фактично заблокував переговорний процес. І це не просто помітили, а чітко зафіксували у Білому домі. Про це розповів політолог, політичний консультант Володимир Фесенко.
Удари по Росії.
За його словами, і знаменитий пост Трампа в Truth Social, і заява Джей Ді Венса про можливість надання Україні ракет "Томагавк", а також заяву генерала Келлога про відсутність в Україні обмежень для ударів по російській території, — це все попередження Кремлю, що у разі продовження ескалації війни з боку Росії.
Щодо того, чи буде достатньо лише риторичного тиску на Росію, то співрозмовник порталу "Коментарі" каже, що багато експертів вважають, що одних попереджень і навіть погроз на адресу Кремля буде замало, потрібні конкретні дії. Однією з таких дій може бути продаж Україні далекобійної зброї. Навряд чи це будуть одразу “Томагавки”. Спочатку можливе постачання ракет ATACMS.
Підсумовуючи, експерт звернув увагу на ще один важливий чинник – реакція путіну на заяви Трампа та адміністрації США. Цілком імовірно, що в Кремлі спробують вкотре вийти на прямі переговори з Трампом, або в телефонному режимі, або через організацію очної зустрічі. І якщо американці наполягатимуть на відновленні мирних переговорів між Росією та Україною, зокрема про поетапне припинення вогню, то, можливо, переговорний процес може відновитися і раніше. Якщо попередніх умов з боку США не буде, то ми побачимо вже звичну картину: і переговори і війна одночасно.
