Чому в США заговорили про удари по РФ: приведе це до миру чи ескалації

Ескалація бойових дій вже відбувається з боку Росії. Це посилення повітряних ударів по Україні, а також загострення військових дій на окремих ділянках фронту. Україна, звісно, відповідає, і дуже ефективно. У вересні також відбулася ескалація гібридної війни Росії проти країн НАТО. При цьому Кремль фактично заблокував переговорний процес. І це не просто помітили, а чітко зафіксували у Білому домі. Про це розповів політолог, політичний консультант Володимир Фесенко.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

"Віце-президент США Джей Ді Венс у нещодавньому інтерв'ю “Фокс ньюс” прямо сказав, що Росія фактично відмовляється від участі у переговорах щодо завершення війни. При цьому Джей Ді Венс заявив, що Росія має прокинутися та визнати реальність на фронті. Раніше щось подібне до віце-президента США говорив швидше на адресу України. Заяви Джей Ді Венса та інших представників адміністрації США відображають нинішню позицію Трампа щодо Росії та України", – зазначив політолог.

За його словами, і знаменитий пост Трампа в Truth Social, і заява Джей Ді Венса про можливість надання Україні ракет "Томагавк", а також заяву генерала Келлога про відсутність в Україні обмежень для ударів по російській території, — це все попередження Кремлю, що у разі продовження ескалації війни з боку Росії.

"По суті, це риторичний тиск США на російське керівництво з метою примусити Кремль до поновлення мирних переговорів. Фактично американські лідери кажуть путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш, але ти не досягнеш перемоги у цій війні, тому краще повернутися до мирних переговорів. Сигнал щодо “Томагавків” у Кремлі почули, судячи з заяви Пєскова, прес-секретаря президента РФ. І що показово, реакція була дуже стримана (це питання “вивчають”)", – зазначив Володимир Фесенко.

Щодо того, чи буде достатньо лише риторичного тиску на Росію, то співрозмовник порталу "Коментарі" каже, що багато експертів вважають, що одних попереджень і навіть погроз на адресу Кремля буде замало, потрібні конкретні дії. Однією з таких дій може бути продаж Україні далекобійної зброї. Навряд чи це будуть одразу “Томагавки”. Спочатку можливе постачання ракет ATACMS.

"Найімовірніший сценарій на найближчий період – продовження ескалації бойових дій. І якщо Росії не вдасться досягти якихось значних результатів на фронті та в повітряній війні проти України, при цьому повітряні удари по Росії завдадуть істотних збитків російській енергетиці та інфраструктурі, тоді неминуче постане питання про початок реальних мирних переговорів. Але неможливо точно сказати, коли саме це станеться – до кінця 2025 року чи наступного року. І не варто очікувати, що поновлення мирних переговорів дуже швидко призведе до мирних домовленостей, хоч би про припинення вогню. Для домовленостей про припинення вогню знадобиться дуже наполеглива посередницька активність США, можливо також і Китаю, що поки що менш ймовірно", – зазначив Володимир Фесенко.

Підсумовуючи, експерт звернув увагу на ще один важливий чинник – реакція путіну на заяви Трампа та адміністрації США. Цілком імовірно, що в Кремлі спробують вкотре вийти на прямі переговори з Трампом, або в телефонному режимі, або через організацію очної зустрічі. І якщо американці наполягатимуть на відновленні мирних переговорів між Росією та Україною, зокрема про поетапне припинення вогню, то, можливо, переговорний процес може відновитися і раніше. Якщо попередніх умов з боку США не буде, то ми побачимо вже звичну картину: і переговори і війна одночасно.

