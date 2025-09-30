logo

В США раскрыли, как Путин хочет сорвать передачу Украине Tomahawk

Кремль связывает возможные поставки Tomahawk Украине с новым этапом войны

30 сентября 2025, 15:15
Путинский режим пытается не допустить, чтобы США таки поставили Украине ракеты Tomahawk. К такому выводу в своем отчете пришли американские эксперты Института исследования войны (ISW).

В США раскрыли, как Путин хочет сорвать передачу Украине Tomahawk

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

Аналитики проанализировали заявления представителей российских властей по этому поводу. Они напомнили, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 29 сентября заявлял, что РФ должна знать ответы на вопросы, кто именно будет запускать Tomahawk по России — украинские или американские военные, а также кто будет наводить эти удары. Кроме того, Песков сказал, что Кремль должен выяснить, какие силы будут привлечены к этому процессу.

По мнению ISW, спикер Кремля пытался преуменьшить влияние вероятных украинских ударов Tomahawk, когда утверждал, что эти ракеты не изменят динамику поля боя.

Также аналитики проанализировали слова первого заместителя председателя Комитета Госдумы России по вопросам обороны Алексея Журавлева, который сказал, что поставки ракет Tomahawk Украине станет новым этапом войны, в которой США станут непосредственным участником. Он пригрозил, что Россия в ответ переместит свои баллистические ракеты "Орешник" ближе к Штатам, возможно, к Венесуэле.

Эксперты считают, что таким образом Кремль пытается представить поставки американских Tomahawk Украине как опасную эскалацию, чтобы сдержать Соединенные Штаты от этого шага.

"Так же, как Кремль ранее использовал подобную тактику, когда Соединенные Штаты обсуждали отправку украинской армии тактических ракетных систем ATACMS, высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, истребителей F-16 и танков "Абрамс"", — говорится в отчете.

По мнению аналитиков, таким образом Россия побуждает Запад к принятию решений, которые на самом деле выгодны ей.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему в США заговорили об ударах по РФ: приведет это к миру или эскалации.




