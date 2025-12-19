У США розкрили справжні цілі Путіна у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін та начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов продовжують публічно декларувати прихильність до початкових, максималістських воєнних цілей Кремля, водночас системно перебільшуючи реальні успіхи російської армії на фронті. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що 17 грудня під час церемонії нагородження російських військових Путін заявив про намір "досягти всіх поставлених цілей" і стверджував, нібито РФ захопила "стратегічно важливі населені пункти", що відкриває шлях для подальших наступів. У ISW зазначають, що подібні заяви вкотре підтверджують: Путін не готовий погоджуватися на мирну угоду, яка ґрунтувалася б на запропонованому США 28-пунктному плані.

В інституті звертають увагу й на конкретні приклади маніпуляцій. Зокрема, Путін заявляв про повне захоплення Сіверська, тоді як аналітики мають підтвердження окупації лише близько 77% міста. Герасимов, своєю чергою, повідомив про нібито захоплення Куп’янська та контроль над половиною Костянтинівки. Водночас ISW не зафіксував доказів просування РФ у Костянтинівці, а окупованою вважає лише 1,6% її території.

Також Герасимов заявив, що у 2025 році російські війська нібито окупували понад 6300 квадратних кілометрів України. За оцінками ISW, реальна цифра становить близько 4700 квадратних кілометрів, що навіть у перебільшеному варіанті дорівнює лише 1,04% площі України.

Аналітики підкреслюють, що такі заяви Кремля радше демонструють повільні темпи наступу РФ і підривають спроби створити ілюзію неминучої перемоги. Водночас президент України Володимир Зеленський, за оцінкою ISW, продовжує сигналізувати готовність до переговорів, тоді як російське керівництво публічно відкидає ключові положення можливого мирного плану та не бажає надавати Україні надійні гарантії безпеки.

